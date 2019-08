Garnett y Pierce, claves

Los Ángeles



El País/España.- Los Celtics cumplieron en Detroit y la final de la NBA revivirá la leyenda. A partir del día 5 de junio vuelve la mística de los apasionantes duelos entre los Lakers y los Celtics: una final por todo lo alto, de lujo, un pulso con el que soñaban aficionados y ejecutivos. Se juntan los mejores en la lucha por el título. Una magnífica noticia para el deporte y para el negocio.



Los Celtics no necesitaron siquiera el séptimo partido. En una demostración de su potencial eliminaron a los Pistons en Detroit. Tuvieron que remontar los diez puntos de desventaja que llegaron a acumular al inicio del último cuarto. Eso dio aún más valor a la victoria con la que resolvieron la Serie por 4-2.



El equipo de Boston se impuso en el primer cuarto por tres puntos 24-21, pero bajó de ritmo en el segundo, lo que aprovecharon los Pistons para forzar un empate 16-16, y proyectarse a un excelente tercer período que lo ganaron 31-20, dándole vuelta al marcador. En el último cuarto Boston arremetió furiosamente, triunfando 29-13 para el 89-81 definitivo.



Garnett acabó emergiendo en los instantes decisivos después de un flojo inicio; Pierce se empleó con la soltura de los veteranos avezados a mil y un batallas; Allen repitió su magnífica actuación del quinto partido; Rondo pilotó al equipo con soltura.



Los Celtics están de vuelta. Disputarán su primera final desde 1987. Veintiún años después han regresado y se jugarán el título, como entonces, con los Lakers de Kobe Bryant y Pau Gasol.





Dominio de los Celtics

El partido lo dominaron los Celtics que lanzaron mejor, controlaron el ritmo de juego y, pese al flojo inicio de Garnett, no se vieron perjudicados por la desaparición de varios jugadores importantes como les sucedió a los Pistons.



El equipo de Detroit pagó el nefasto partido que cuajó Rasheed Wallace. Tomó un montón de decisiones erróneas y falló un lanzamiento tras otro, sin que ello pusiera freno a su desaforado intento de resolver por su cuenta. Prince no tuvo su mejor día y Hamilton estuvo en el banco mientras los Celtics aprovechaban los momentos más críticos de los Pistons para ponerles contra las cuerdas.



Los 27 puntos de Pierce, los 16 de Garnett --la mitad en el último cuarto-- y la acertada dirección de Rondo, acabó haciendo inútil el tirón de los Pistons en un tercer cuarto que dominaron por 31-20. Fue la única fase de dominio del equipo de Detroit.



Los Celtics estuvieron mucho mejor en las transiciones, robaron varios balones en los instantes decisivos y defendieron de forma sobresaliente, especialmente dentro de la zona donde McDyess y Wallace naufragaron. Los Celtics ya son campeones de la Conferencia Este.



Dentro de cinco días se batirán con los Lakers. Será inevitable la reminiscencia de aquellos duelos entre Magic Johnson, Kareem Abdul Jabbar, Larry Bird, Kevin McHale y compañía. La expectativa es excepcional ante una cita en la que por primera vez estará un español, Pau Gasol, y con la que se frotan las manos todos los aficionados al baloncesto y al deporte. El primer partido será el 5 de junio, en el Boston Garden.