“Soy culpable”

Buenos Aires.- El argentino Emanuel Ginóbili manifestó sentirse “culpable” de la derrota sufrida por los San Antonio Spurs contra los Ángeles Lakers en la final de la Conferencia Oeste de la NBA, porque según él, “si los mejores jugadores de un equipo no juegan bien es difícil pasar una Serie tan dura y pareja”.



“Siento bronca por ver a los Lakers en la final, sabiendo que podíamos estar nosotros; fundamentalmente porque creo que esta vez es diferente a las otras dos eliminaciones que me tocaron vivir en la NBA. Dije que me sentía responsable y estoy muy seguro de eso, porque no pude dar todo lo que yo sé que puedo dar”, señaló Ginóbili.



El bahiense no tuvo una buena Serie ante los Lakers, en la cual promedió 32 minutos, 12.6 puntos, 3.2 rebotes y 3 asistencias por juego, y un 35.8 por ciento en tiros de campo.



“Podés arreglártelas ante los rivales con menos poderío, pero no en una instancia como ésta. Uno puede tener un mal partido, pero no toda una Serie. Siento que el equipo me extrañó y no estuve para responder”, agregó en declaraciones publicadas en su página web. Fiel a su estilo, Ginóbili negó que los problemas en su tobillo izquierdo hayan tenido que ver en su rendimiento dentro del campo de juego.



“No lo puse como excusa antes y no lo voy a hacer ahora que quedamos eliminados. No fue una lesión dolorosa, ni inaguantable, pero sí una que me limitaba en varios movimientos y que no me permitía el cambio de velocidad, de ritmos o de ir bien arriba una vez que superaba a mi defensor”, indicó.



Posteriormente, el bahiense expresó que en principio la lesión no afectará su preparación con vistas a los Juegos Olímpicos, ya que su recuperación demandaría unas dos semanas.