Del cielo al infierno

Don Balón



El 23 de mayo de 2007 el fútbol se rendía a los pies del Milan de Ancelotti, tras la victoria en la final de la “Champions”. Un año después del éxito, los “rossoneros” han acabado quintos en la Liga y verán el próximo torneo por televisión.



El Milan jugó con fuego durante toda la temporada y se acabó quemando por culpa de un gol de chilena de Paolo Osvaldo (Fiorentina). Fue el pasado 18 de mayo en la última jornada de la Serie A cuando se consumó el fracaso rossonero. La no clasificación para la próxima edición de la Champions League fue la crónica de una muerte anunciada. Es el ejemplo perfecto para explicar que un año futbolístico es muy largo: se puede pasar del blanco al negro en sólo un curso. El 23 de mayo de 2007 el Milan se impuso en la final de la Champions al Liverpool (2-0), y las alabanzas hacia la plantilla milanesa no paraban de cesar. Italia estaba de moda tras el triunfo mundialista; el Milan fue campeón de Europa en el año post-“Moggiopoli”, y Kaká fue el “Balón de Oro” de 2007.



Pero ahora, casi un año después de ganar su séptima Copa de Europa en Atenas (lugar fetiche para el Milan, puesto que fue allí donde humilló al Barça de Cruyff en 1994), nadie habla de otra cosa que de la decadencia de la escuadra rojinegra: sin Scudetto, sin Copa, eliminados en octavos de la Champions... y sin la próxima edición del torneo. La mala campaña ha hipotecado el año que viene. La única noticia positiva para el Milan fue la victoria ante Boca Juniors (4-2) en la final del Mundial de Clubs. Pero el triunfo sólo fue un oasis en un desierto para el club de un Silvio Berlusconi que ha estado más pendiente de las elecciones italianas que de su querido Milan. Al menos el “Cavaliere” tiene el consuelo de haber ganado los comicios celebrados el pasado 14 de abril, cosa que le obligó a dejar la presidencia del club. El nuevo primer ministro ha dejado el barco, pero su inseparable Adriano Galliani se ha mantenido. El dúo Berlusconi-Galliani no se rompió, pese a la inhabilitación de cinco meses de éste último por su implicación en el “Moggiopoli”. Así, se mire como se mire, el Milan será el equipo del Gobierno, con un Berlusconi mandando a la sombra. No disputar la Copa de Europa puede perjudicar el ambicioso proyecto previsto, y la renovación para enderezar el rumbo quizás se alargue un año más. Pero lo que está claro es que el Milan no puede permitirse otra temporada sin Champions... y con el Inter a 21 puntos.





Las incógnitas

El futuro del Milan tiene un nombre propio: Ronaldinho. El posible fichaje del jugador azulgrana va camino de convertirse en un culebrón. Pero la contratación del brasileño no solucionaría los problemas reales de un equipo que necesita savia nueva. Los dirigentes ya han manifestado su intención de rejuvenecer al equipo. Lo paradoja del caso es que suenan jugadores como Drogba, Shevchenko, Zambrotta, Puyol, Deco o Sagnol, que muy jóvenes no son. La no clasificación para la próxima “Champions League” evitará, posiblemente, la revolución prevista. El fichaje de Flamini ha sido el primer movimiento en un club que tiene varios casos por resolver: los cedidos Ricardo Oliveira y Leandro Grimi, el futuro de Gilardino, el posible regreso de Borriello o la renovación de la portería.



El verano se presume largo en Milán.