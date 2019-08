Pacquiao, parqueado

ESPN Deportes



¿Quién es el mejor boxeador del mundo dejando de lado las divisiones? Si quieres saberlo, lee mi top 20 que escribí a continuación:



1. Floyd Mayweather Jr. (39-0, 25KOs)/Campeón del peso welter



Golpes acertados: Intentemos ver el lado positivo. La negativa de Mayweather para hacer la pelea con Miguel Cotto significa que el 26 de julio veremos un enfrentamiento entre Cotto y Antonio Margarito, un combate que se podría transformar en la Pelea del Año.



Golpes errados: Aunque se espera que la revancha del 20 de septiembre entre Mayweather y Oscar De La Hoya vuelva a generar muchas ganancias, no ha sido fácil encontrar a fanáticos que estén verdaderamente entusiasmados con la secuela. ¿Sabes de alguno?



2. Joe Calzaghe

(45-0, 32 KOs)/Campeón peso semipesado y supermediano



Golpes acertados: Veamos: ¿Invicto? Así es. ¿Campeón legítimo en dos divisiones? Sí. ¿Ha conservado el título en el súper peso mediano durante 11 años? Sí, señor.



Golpes errados: ¿Podrá cerrar un acuerdo para hacer una pelea con Roy Jones Jr? Sería su pelea más importante, y las conversaciones parecen haberse enfriado después de todo lo que se dijo tras la victoria de Calzaghe ante Hopkins el 19 de abril.





3. Manny Pacquiao

(46-3-2, 34 KOs)

Campeón peso ligero junior



Golpes acertados: Muchos no le tienen confianza a la pelea de Pacquiao del 28 de junio, en la que enfrentará al titular del peso ligero, David Díaz. Están equivocados. Si tenemos en cuenta el estilo de Pacquiao y de Díaz --ambos van al frente y no tienen miedo de recibir golpes--, prácticamente no hay posibilidades de que la pelea sea aburrida.



Golpes errados: No hay nada de malo en que Pacquiao suba de división para enfrentar a Díaz, pero no olvidemos que el cinturón por el que pelean es una vergüenza. ¿Recuerdan que el CMB se lo robó al campeón legítimo, Joel Casamayor, y se lo entregó a Díaz?



4. Juan Manuel Márquez

(48-4-1, 35 KOs)/

Peso ligero junior



Golpes acertados: Aunque perdió una pelea muy reñida además de su título ante Pacquiao en marzo, muchos fanáticos piensan que Márquez se mereció la victoria por decisión en esa pelea; lo que significa que dentro de algún tiempo deberá haber un próximo capítulo de esta historia. Esperemos que sea dentro de poco.



Golpes errados: Con Pacquiao, quien sube al peso ligero, aún hay peleas interesantes para Márquez en el peso ligero junior. Por ejemplo, un combate con Humberto Soto; pero en realidad no hay nada verdaderamente importante. Por lo tanto, es posible que Márquez suba al peso ligero, en donde se le pueden complicar las cosas al tener que enfrentar a boxeadores más grandes.





5. Miguel Cotto

(32-0, 25 KOs)/

Campeón del peso welter



Golpes acertados: Esto es simple: El combate Cotto-Antonio Margarito del 26 de julio será un regalo para los fanáticos de este deporte. Sólo puede ser sensacional, no hay posibilidades de que no sea así. Es la pelea del verano que no te puedes perder. Felicito a Cotto por estar dispuesto a enfrentar a cualquier púgil.



Golpes errados: No es que los cinturones alfabetos signifiquen tanto cuando tienes por delante una pelea del calibre Cotto-Margarito, pero ya que Margarito ganó uno ante Kermit Cintron en abril, debería defenderlo, y a su vez Cotto debería tener la oportunidad de pelear por él en vez de que Margarito deba renunciar al mismo, porque prefiere la pelea con Cotto en lugar de enfrentar a su retador obligado, Joshua Clottey.





6. Bernard Hopkins

(48-5-1, 32 KOs)/

Peso semipesado



Golpes acertados: A pesar de sufrir una derrota ante Calzaghe, muchos piensan que Hopkins se merecía ganar por decisión, y que debería seguir siendo el campeón del peso pesado ligero.



Golpes errados: Hopkins no consiguió la decisión, pero nosotros somos los que deberemos soportar sus quejas durante el resto de nuestras vidas.





7. Kelly Pavlik

(33-0, 29 nocauts)/

Campeón peso mediano



Golpes acertados: Sin importar si Pavlik enfrentará a un retador obligado que no merece ser tal (Gary Lockett) o si hace una súper pelea, se ha convertido en un púgil al que no puedes dejar de ver, y una de las estrellas jóvenes más brillantes del boxeo.



Golpes errados: Su promotor, Bob Arum, por un lado, habla de enfrentarlo con Arthur Abraham y Joe Calzaghe, y por el otro, con Lockett y Marco Antonio Rubio.



8. Israel Vázquez

(43-4, 32 KOs)/

Campeón peso pluma junior



Golpes acertados: Después de la trilogía épica en la que peleó con Rafael Márquez, Vázquez puede descansar y disfrutar de la gloria alcanzada mientras decide cuál será su próximo paso. Cuando lo haga, se espera que tenga dos opciones: enfrentar otra vez a Márquez o una pelea más fácil (pero aún así excitante) con Jorge Travieso Arce.



Golpes errados: Después de toda la sangre que derramó para entretenernos, es una lástima que nunca haya recibido un monto de siete dígitos por sus peleas.





9. Rafael Márquez

(37-5, 33 KOs)/

Peso pluma junior



Golpes acertados: Seguro Márquez perdió la segunda y la tercera vez que se enfrentó con Vázquez, pero eso no significa que haya menos entusiasmo para ver cómo resulta la próxima pelea en la que se enfrenten. Lo único importante no fue el resultado. Gracias a la manera en la que peleó durante los 25 rounds, Márquez siempre será recordado.



Golpes errados: Desgraciadamente, hay quienes sólo recordarán a Márquez como el perdedor de dos de los tres combates con Vázquez, en lugar de recordar que hizo que su oponente se retire en la primera pelea de la trilogía, y que además tuvo un reinado dominante en el peso gallo antes de subir al peso pluma junior.





10. Cristian Mijares

(35-3-2, 14 KO’s)/

Campeón del peso

gallo junior



Golpes acertados: Mijares surgió como un campeón dominante en una de las divisiones más subestimadas y con más púgiles de este deporte. Durante las últimas ocho peleas acumuló cinco victorias importantes: dos ante el japonés Katsushige Kawashima (ambas en Japón), barrió con Jorge Arce, después consiguió una decisión ante un probador de calidad, José Navarro, y una impresionante victoria por la unificación del título ante Alexander Muñoz. ¿Hay otro campeón que esté peleando a este nivel?

Golpes errados: No es culpa de Mijares, pero no es tan conocido como otros boxeadores estelares mexicanos. La razón más importante es que muy pocas de sus peleas han sido transmitidas por la televisión estadounidense, y nunca peleó por HBO o Showtime. Esperemos que eso cambie.





Los próximos diez: Winky Wright, Shane Mosley, Oscar De La Hoya, Ricky Hatton, Iván “Iron Boy” Calderón, Jermain Taylor, Chris John, Antonio Margarito, Joan Guzmán y Nate Campbell.