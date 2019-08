Lo siento Sammy

Listin Diario



Un triple irrespeto cometen diversos sectores de la sociedad al promover que la brillante carrera de Sammy Sosa, de 18 años en las Grandes Ligas, termine después que él participe en el Clásico Mundial de Béisbol, a celebrarse en marzo de 2009. Esos sectores irrespetan al país, a la extraordinaria labor desarrollada por el jugador, la que lo llevará a la inmortalidad del béisbol de los Estados Unidos; y también al respetado Felipe Rojas Alou, dirigente del conjunto dominicano.



Se irrespeta al país, porque al Clásico de Béisbol deben ir hombres que estén activos en el béisbol de las Grandes Ligas, y porque todos sabemos que Sammy Sosa no puede jugar en el jardín de la derecha, cuya posición estaría ocupada por Vladimir Guerrero, José Guillén o Melkis Cabrera. En otras áreas de los outfilders andarían Alfonso Soriano, José Bautista o Willy Taveras, por no señalar más.



Se irrespeta a Sammy Sosa porque un ex jugador con 609 jonrones, un mil 667 carreras remolcadas, dos mil 408 hits, un mil 475 carreras anotadas, dos mil 354 juegos jugados y ocho mil 813 turnos al bate, no es un cualquiera para regresar a un terreno a pasar vergüenza. Y se irrespeta con esa campaña al dirigente Rojas Alou, a quien se trata de presionar públicamente para que piense en Sosa, quien para 2009 tendrá casi dos años de no participar en un juego de pelota. ¡Carajo, que cachaza tienen! ¿Por qué tanto amor?

¿Servirá el Clásico Mundial de Béisbol para retirar otras tantas grandes figuras dominicanas que brillaron en el béisbol de las Grandes Ligas, y cuyas carreras, como todo en la vida, terminaron? Me gustaría saber cómo y en qué tiempo se concentrarán los jugadores dominicanos que participarán en el Clásico Mundial de Béisbol.



La interrogante es por qué el dirigente Rojas Alou declaró recientemente, que lo principal para ganar este evento es que los peloteros estén en plenitud de condiciones.



Por ende surgen otras interrogantes: ¿Jugarán béisbol invernal todos los peloteros seleccionados al Clásico? En caso de que lo hagan, ¿soportarán los equipos invernales los altos costos de las exigencias de esos hombres?

Recuerdo que en la pasada temporada una de esas estrellas exigió hasta un helicóptero para asistir a los juegos de pelota en el interior. El hombre fue complacido y bateó ni más ni menos que .126 de promedio.