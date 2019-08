All Star cubano

El Nuevo Herald



MIAMI.- Realizar una selección de estrellas de todos los tiempos de la pelota profesional de Cuba antes de 1961, y de Grandes Ligas desde los pioneros del pasado siglo (Armando Marsans y Rafael Almeida en la temporada de 1911) no es una tarea fácil. Suman centenares las luminarias que merecen la distinción.



La Liga Profesional Cubana se inauguró en 1878 con la victoria del Habana 21-20 sobre el Almendares.



El Habana fue dirigido por Esteban Bellán, quien fue el primer pelotero cubano en participar de un campeonato profesional de Estados Unidos, con los equipos Troy Haymakers y New York Mutual, en la Asociación Nacional.



El equipo con más títulos fue el Habana con 30, seguido del Almendares con 25. Ambas novenas llevaron la mayor rivalidad entre los fanáticos que llevaban el color azul del Almendares y el rojo del Habana. Entre ambos elencos se repartieron 55 de los 74 títulos.





Todos estrellas

Receptor: Miguel Ángel González y Andrés Fleitas.



Primera base: Lorenzo “Chiquitín” Cabrera y Julio Bécquer.





Segunda base: Tony Taylor y Octavio “Cookie” Rojas.



Tercera base: Héctor Rodríguez.



Torpedero: Silvio García.



Jardineros: Orestes Miñoso, Cristóbal Torriente y Alejandro Oms.



Designado: Roberto Ortiz.





Jugador más completo y versátil: Martín Dihigo.



Lanzador derecho: Adolfo Luque y José de la Caridad Méndez.



Lanzador zurdo: Agapito Mayor.





Otros estelares

Receptor: Rafael Noble, Fermín Guerra y Joaquín Azcue.



Jugadores de cuadro: Regino Otero, Francisco “Panchón” Herrera, Rogelio “Borrego” Álvarez, Willy Miranda, José Valdivieso, Miguelito de la Hoz, Rafael Almeida, Leonardo Cárdenas y Zoilo Versalles.



Jardineros: Edmundo Amorós, Santos Amaro, Tony “Haitiano” González, Lázaro Salazar, Pablo “Champion” Mesa, Esteban “Mayarí” Montalvo, Pedro Formental, Roberto Estalella, Baldomero “Merito” Acosta y Ángel Scull.



Lanzadores: Camilo Pascual, Pedro Ramos, Miguel Cuéllar, Mike Fornieles, Rodolfo Fernández, Ramón “El Profesor” Bragaña, Conrado Marrero, Orlando Peña, Sandalio Consuegra, Manuel “Cocaína” García, Adrián Zabala, Jorge Comellas “El Curveador del Pacífico” y Eustaquio “Bombín” Pedroso.



NOTA: Camilo Pascual reúne los méritos para discutir el lugar de honor como el mejor pitcher de la isla, pero lanzó menos temporadas en la Liga Cubana que Luque y Méndez. La lista de jugadores que brillaron en el profesionalismo no está completa.





En Grandes Ligas

Receptor: Miguel Ángel González.



Primera base: Rafael Palmeiro.



Segunda base: Tony Taylor y Octavio “Cookie” Rojas.



Tercera base: Tany Pérez.



Torpedero: Bert Campaneris (Dagoberto Campanería).



Jardineros: Tony Oliva, Orestes “Minnie” Miñoso y José Cardenal.



Bateador designado: José Canseco.



Lanzador derecho: Luis Tiant, Camilo Pascual y Adolfo Luque.



Lanzador zurdo: Miguel Cuéllar.



Lanzador relevista: Diego Seguí.





Manager: Pedro “Preston” Gómez.



NOTA: Ubicamos a Tany Pérez en la antesala, por la ausencia de antesalistas cubanos que hayan sido estelares en las Mayores.





Otras figuras

Receptor: Rafael Noble, Fermín Guerra y Joaquín Azcue.



Jugadores de cuadro: Zoilo Versalles, Rigoberto “Tito” Fuentes, Rey Ordóñez y Leonardo Cárdenas.



Jardineros: Tony “Haitiano” González, Edmundo “Sandy” Amorós, Roberto Ortiz y Roberto “El Tarzán” Estalella.



Lanzadores: Orlando “El Duque” Hernández, Orlando Peña, Sandalio “Potrerillo” Consuegra, Pedro Ramos, Mike Fornieles, Liván Hernández, José Ariel Contreras y Rolando Arrojo.