Manny en ruta al Salón

La primera vez que lo vi, fue en 1994, en la inauguración del Jacobs Field, en Cleveland, aquella tarde en que Denis Martínez se enfrentó a Randy Johnson con el presidente Clinton en las tribunas. Con 21 años, Manny Ramírez, pelado a rape, con sus ojos inquietos y mostrando una hiperactividad contagiosa, parecía un joven travieso en aquel dogout en el que se movían Albert Belle, Omar Vizquel, Eddie Murray, Kenny Lofton y Orel Hershiser.



Venía de estar en acción durante 22 juegos con los Indios en septiembre de 1993, y ahora se encontraba como titular en el jardín izquierdo de un equipo reestructurado con pretensión de avanzar a la postemporada.



En el séptimo inning, Manny levantó a la multitud de sus butacas con un doblete quebrando el intento de no hitter de Johnson en una jornada de apertura, algo sólo logrado por Bob Feller. Los Indios vinieron desde atrás y terminaron ganando el juego.



Hoy, 15 años después de esa emoción, Manny Ramírez ha entrado en el ruidoso y poco poblado club de bateadores que han conectado 500 jonrones, buscando cómo proyectarse a los 600 mientras con 36 años, persigue al todavía joven Alex Rodríguez, un bateador de 525 antes del fin de semana.



Ramírez, proyectándose vigorosamente hacia el Salón de la Fama, es por ahora el tercer artillero de Boston con 500 jonrones, detrás de Jimmie Foxx (534) y Ted Williams (521), y su promedio de por vida, de .318 puntos, resplandece detrás de los 344 de Williams, 342 de Ruth y 325 de Jimmie Foxx.



Consideren este otro detalle: Manny es uno de los siete peloteros de todos los tiempos con 500 cuadrangulares, 1,500 carreras impulsadas, 1,000 pasaportes, 475 dobles y registrando un porcentaje superior a los 300 puntos. En ese grupo se encuentran Hank Aaron, Willie Mays, Mel Ott, Babe Ruth, Frank Thomas y Ted Williams, informa un reporte de AP.



El dominicano conectó 236 jonrones con los Indios de Cleveland antes de firmar como agente libre en diciembre de 2000 con los Medias Rojas, agregando 236 estacazos de circuito completo. Ha estado en 2,004 juegos utilizando 7,263 turnos.



La posibilidad de llegar a los 600 es muy viable. Si prudentemente Ramírez -–con diez en el transcurso de 2008-- dispara otros 20 jonrones en el resto de la temporada, mientras intenta saltar sobre los 521 de Ted Williams, necesitará 80, que puede conseguir alargando su carrera hasta los 40.



Su sitio en Cooperstown parece asegurado. Hasta hoy, todos los bateadores de 500 jonrones han entrado a la Catedral del Béisbol, y con la opción de seguir “hinchando” sus cifras, se mantendrá estimulado.



Con esa apariencia tan desordenada, Ramírez permanentemente peleado con el peine, pero silenciosamente enfocado en su rendimiento, resulta engañoso. No es el hombre despreocupado que da la impresión de no estar interesado en escudriñar lo que el pitcheo enemigo va a ofrecerle. No existe un gran bateador sin plan, coincidieron en señalar Ted Williams y Rod Carew en sus libros, y Manny obviamente lo tiene, sabe sacarle provecho y continúa agigantado.





