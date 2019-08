China hace pública una lista de las prohibiciones durante los Juegos

El abuso de alcohol, la pornografía, la droga, las armas y las manifestaciones forman parte de la lista de prohibiciones que darán las autoridades chinas a los visitantes con ocasión de los Juegos Olímpicos de Pekín, del 8 al 24 de agosto.



Los visitantes extranjeros también serán prevenidos de que deberán estar en posesión de visados y no podrán separarse de su pasaporte, una vez terminadas las formalidades de la Policía a su llegada, según una larga lista de directivas publucada en la web del Comité de Organización de los Juegos de Pekín, www.Beijing2008.cn.



Alrededor de unos 500 mil visitantes son esperados entre el 8 y el 24 de agosto. Con el fin de minimizar los riesgos de atentado, cualquier persona que desée entrar en China y que sea considerada como una amenaza para la seguridad verá negado su visado, precisa el texto.



"El simple hecho de estar en posesión de entradas para los Juegos Olímpicos no significa que una persona proveniente del extranjero pueda obtener automáticamente un visado. Los procedimientos normales de expedición de los visados deben ser respetados", agregó el texto.



Además, se detalla la lista de objetos prohibidos en la entrada al territorio chino, como la droga, las armas y municiones y los objetos de carácter pornográfico.



Las autoridades chinas han prometido asegurar la calma durante el período de los Juegos, a pesar de las amenzas de las manifestaciones provenientes de grupos pro-tibetanos o de los defensores de los derechos humanos.



La lista de directivas, publicadas solamente en chino, precisa que las "concentraciones públicas y las manifestaciones no pueden tener lugar sin la autorización previa de la Policía".



China ha previsto que toda petición de autorización de una manifestación concerniente a Tíbet u otro motivo considerado como una amenaza a los intereses del país, sería rechazada.



Habrá un despliegue durante los Juegos de más de 80.000 miembros de las fuerzas de seguridad para asegurar la protección de los atletas.



Según la ley china, las autorizaciones para manifestaciones deben ser solicitadas, al menos, con cinco días de antelación, acompañada de explicaciones sobre la naturaleza de la misma, y el número de personas esperadas.