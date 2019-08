Padilla se ausenta de Rangers por problema personal

El lanzador Vicente Padilla no había regresado de Nicaragua para reintegrarse a las filas de los Rangers de Texas, y fue colocado el lunes en la lista de jugadores con permiso de ausencia, mientras resuelve un ''problema personal y familiar'', dijeron directivos del club.



Doug Mathis había sido nombrado ya como reemplazo de Padilla en el puesto de la rotación de abridores para el juego del lunes por la noche, frente a Cleveland. Los Rangers habían previsto que el nicaragüense lanzara el martes, pero ahora será el zurdo A.J. Murray, traído de la sucursal de la Triple A en Oklahoma, el encargado de abrir ese duelo.



''No sabemos en realidad cuándo volverá'' Padilla, dijo el manager Ron Washington. ''Si él regresa el miércoles, deberá lanzar una sesión en el bullpen antes de que podamos decir con exactitud cuál será su puesto en la rotación. En ese caso, difícilmente lanzará antes del fin de semana''.



La ausencia de Padilla no es el único problema en la rotación de los Rangers.



Washington dijo que Sidney Ponson (con foja de 4-1 y efectividad de 3.83) lanzará con un descanso de tres días y abrirá el juego del miércoles, en lugar de Kevin Millwood, quien atenderá un asunto personal y comenzará el partido del jueves.



El piloto dijo que Padilla (7-2 y 3.67) podría lanzar el viernes, sábado o domingo contra Tampa Bay. Padilla dejó el equipo el domingo, para viajar a su país.