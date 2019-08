Ahora, lo mejor

Después de casi dos meses de interesante “calentamiento”, los equipos Matagalpa, Chinandega, Granada y Bóer, que dominaron la primera vuelta del Campeonato de Béisbol de Primera División, se aprestan para protagonizar desde el viernes una feroz lucha por los dos boletos a la Serie Final, la que debe realizarse en la primera quincena de agosto venidero.



Ayer se reunieron los directivos de equipos y en principio se determinó acortar la Liga, quedando los equipos mencionados como aspirantes al banderín en una segunda vuelta de 36 partidos, jugándose cinco veces por semana. Y en vista de las exigencias del torneo, los equipos determinaron reforzarse con peloteros de los tres equipos eliminados (Unica, Estelí y Somos Norte), que estaban habilitados.



La mayoría de los equipos mostró problemas en pitcheo, por lo que una docena de lanzadores cambiará de uniforme.



El Bóer es el que carga con más pitcheres, ya que se reforzó con Rafael Fletes, el mejor lanzador que tenía el Somos Norte (3-2 y 2.68), Rigoberto Martínez, relevista del Estelí, e Ismael López (2-3), quien destacó con la Unica.



La tribu también tendrá al lanzador Víctor Duarte, quien lució con el Bóer en la Liga Profesional (3-2, 1.21), y se integra a la Primera División. Sin embargo, como es un pelotero clase “A”, tuvo que prescindir de los servicios de Manuel Pineda. También espera contar con el aporte de Luz Portobanco.



Lo curioso fue que el Bóer le había dado de baja a Sterling Aráuz (2-2, 2.52), quien había asomado la cara por el club en los momentos críticos. El Matagalpa no perdió tiempo y lo tomó como refuerzo, buscando mejorar su relevo medio, que ha sido su principal problema. También del Estelí tomaron a Juan José Espinoza Jr. y al zurdo Carlos Salgado. Los matagalpinos anuncian a Freddy Corea, que no jugó desde el arranque del torneo.



Chinandega sólo tomó a dos refuerzos ayer, ellos son el lanzador Arles Zelaya, de la Unica, y el paracorto Winston Martínez, quien era el mejor bateador del Somos Norte (.368, 1 HR, 8CI). Previamente había inscrito al esteliano Wilber Mejía para reforzar su staff de pitcheo.



Granada, que dispone de un buen staff de lanzadores, sólo se refuerza con el lanzador Luis Hernández, que con la Unica tuvo balance 2-2, y con el receptor Melvin Bermúdez (.324), que aunque ha tenido poca actuación, será un buen respaldo de Janior Montes. Ya para esta fase tendrá en acción a Bayardo Dávila, por lo que el conjunto sigue compacto.



Una serie de peloteros no alcanzaron para esta fase, como Marlon Abea, Douglas Fuentes, Erick Alfaro, Franklin Salgado y Francisco Rayo, que estaban destacando en la Unica y Estelí. Se respetó la solicitud de sanción que hizo el alcalde de Somotillo para aquellos peloteros que provocaron el retiro del equipo Somos Norte. Había varios de nivel, como Jaime Soza, Reymundo Leytón, Humberto Macías, Asdrudes Flores, que le interesaban a Matagalpa.



Pero los directivos de equipo buscaron reforzar los puntos débiles para esta fase, que es la más interesante de la Liga.



Las acciones se reanudan el viernes con los duelos Granada-Chinandega en Granada y Matagalpa-Bóer en Matagalpa.