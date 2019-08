Hamilton fabrica asombro

dplay@ibw.com.ni

Los Rangers no sospecharon estar adquiriendo un pozo de petróleo cuando recibieron a Josh Hamilton de los Rojos de Cincinnati. Ellos buscaban a alguien que les ayudara ofensivamente, y aunque estaban conscientes de que Hamilton era en cierta forma un riesgo por sus antecedentes con el alcohol y las drogas, decidieron tomarlo, atraídos por sus 19 jonrones y 47 empujadas en 90 juegos, registrando .292 puntos en 2007.



Pero Hamilton, tan insoportable que fue expulsado de casa por su esposa Katie hace tres años, cuando --según entrevista publicada por Sports Illustrated-- soñaba estar luchando con el diablo mientras su padre trataba de rescatarlo, terminó de salir de los escombros una vez que aterrizó en Arlington y se ha convertido en un artillero sensacional, capaz de fabricar asombro en los dos primeros meses de actividad.



Pelotero del mes de abril, éste Hamilton que parece haber sido rediseñado por Bramantes y debidamente reconstruido, repite en mayo con la misma capacidad de destrucción. Es la primera vez que alguien en la Liga Americana domina los dos primeros meses de temporada en forma tan impresionante, como un toro embravecido entrando a un banco.



En la Liga Nacional, tres peloteros han logrado impactar tanto en abril como en mayo, obteniendo el doble reconocimiento: Eric Davis de los Rojos en 1987, Bobby Bonilla de los Piratas en 1988, y Mark McGwire de los Cardenales en 1998, cuando se fajó con Sammy Sosa en la más espectacular y apasionante batalla entre jonroneros, superándolo con 70 por 66.



Hamilton, de 27 años, pelotero ganga con 397 mil dólares de salario, no está asustado con su metamorfosis. “Simplemente me estoy preparando intensamente y deseo trabajar más duro. Los resultados de eso, están siendo alentadores”, expresó.



Después de 37 hits en 111 turnos impulsando 32 carreras con 6 jonrones, 10 dobles y un triple en abril, con promedio de .333 puntos, Hamilton logró mantener su ritmo en mayo disparando otros 37 hits, impulsando 29 carreras con 8 jonrones, 6 dobles y 2 triples.



Sus cifras globales --average de .328 con 63 remolques y 15 jonrones-- lo hacen ver en pantalla --aunque muy temprano todavía-- como un aspirante a la Triple Corona, proeza que no se realiza desde hace 41 años. Hamilton nos está dando una lección sobre cómo salir de las ruinas y proyectarte hacia la grandeza.