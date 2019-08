Palacios luce fuerte

Aunque en diversos medios de comunicación se ha informado el dos de agosto como fecha para efectuarse la pelea por título interino entre Juan Palacios y el boricua Omar Soto, en Puerto Rico, en el campamento del nica no toman ese día como parámetro, pues no han recibido ninguna versión oficial de Don King.



“No hemos recibido comunicación de Don King a pesar de que hemos tratado de conseguirla. Por eso no descartamos que adelanten la fecha, aunque eso no nos preocupa porque Palacios anda cerca del peso y con una preparación, que si es necesario, en dos semanas podría estar listo para el combate y con la confianza para ganar el título”, dijo Mario García, apoderado de Palacios en pleno entrenamiento de su pupilo.



“No estamos subestimando al rival, ni estamos haciendo planes más allá de la pelea; llevamos la confianza necesaria en base a la preparación que tiene Juan”, agregó García.



El número uno del ranking del CMB en las 105 libras hizo una sesión de entrenamiento de dos horas y media en el gimnasio Alexis Argüello, y salió en 111 libras, tan sólo cinco por encima del peso para disputar la corona con el número tres del Consejo.



“Estoy entusiasmado porque esta bendición de Dios llegó en el momento adecuado, porque me siento física y espiritualmente listo para conquistar el título. Desde hace un mes ando en 110 ó como hoy, en 111 libras, y distinto a otras veces, me siento fuerte, con energías porque he cambiado mi hábito alimenticio y eso ha mejorado mi organismo”, dijo Palacios tras la sesión.



Al igual que García, Palacios mostró confianza en vencer a Soto en Nicaragua, Puerto Rico o donde se disponga la pelea, pero estando claro de que se medirá a un peleador inteligente.



“Ya hemos visto vídeos de Soto y sé que aguanta golpes, se mueve bien. Es más pequeño que yo, no pega mucho, pero piensa mucho en el ring. Va a ser difícil de vencer pero estoy seguro de que no se ha enfrentado a otro que se le mueva, inteligente y que además pegue como Juan Palacios. Por eso no dudo en que puedo ganar el título”, expresó.



Palacios ha tenido que cambiar de sparring constantemente, porque los que ha tenido no le han aguantado la potencia de sus golpes.



“Entiendo que están consiguiéndome a Yáder Escobar, que se ha medido dos veces a Omar Soto en Puerto Rico, a uno de los ‘Halconcitos’ Buitrago, que tiene un estilo similar al puertorriqueño. Creo que eso sería lo único que me haría falta porque por el resto me siento muy bien”, concluyó Palacios.