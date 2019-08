El reto de la Eurocopa

La Eurocopa es una competición muy difícil. Según algunos, incluso más complicada que el Mundial. Esos expertos subrayan unos buenos argumentos, como que sólo participan 16 conjuntos, todos competitivos, y no hay posibilidad de empezar por una liguilla donde se pueden hacer experimentos o dejar descansar a los jugadores.



Según mi manera de ver, la dificultad de la Eurocopa es encontrar los equilibrios y la correcta mentalidad desde el primer partido; porque si lo pierdes, será muy difícil recuperar. Podemos decir que es, más o menos, como empezar un Mundial directamente desde la segunda fase. Consideramos el Grupo C como el más equilibrado. Mi Italia tendrá que debutar contra Holanda y el acorazado francés se enfrentará con la emergente Rumania. Los equipos que saldrán del césped con los tres puntos ya habrán hecho la mitad del trabajo, y los demás tendrán que recuperar, con la perspectiva de ganar obligatoriamente contra conjuntos temibles. Todo eso te provoca estrés y te impide gestionar de la mejor manera los recursos físicos, en una competición donde se actúa dos o tres veces por semana.



El fútbol europeo está viviendo una importante fase de transición y cambios generacionales, como muestran las listas de convocados de las diversas selecciones. Por elecciones de unos técnicos, por decisiones de unos jugadores, por cuestiones de edad y de lesiones, después de muchos años, por primera vez, faltarán algunos de los protagonistas absolutos de los últimos años. Por historial, la primera ausencia que me llama la atención es la de Trezeguet, el hombre que marcó el gol de oro contra mi selección en la final de Rotterdam. Y hay que decir que vivió una gran temporada, marcando 20 goles en la Serie A y quedando a un sólo tanto del ‘Pichichi’, su compañero Del Piero. Luego está España, que ha renunciado a Raúl y se ha encontrado sin uno de sus probables sustitutos, el prometedor Bojan.



Tampoco irán Nedved y Seedorf que, por lo menos de momento, han renunciado a sus camisetas nacionales; y Khan, que ha colgado las botas. Pero, como siempre pasa en el deporte y en la vida en general, ya hay quien les sustituirá sobre el campo, poblando el imaginario de la afición de nuevos sueños y nuevas magias.



El futuro ya se ha hecho presente con Cristiano Ronaldo, Fernando Torres y Benzema. En principio, las favoritas de la competición parecen, más o menos, las mismas del pasado reciente, empezando por el desafío infinito entre Francia e Italia. Aún podría ser un año bonito para España, que alineará un equipo bastante joven, pero con experiencia internacional, sobre todo gracias a las positivas actuaciones en la Premier League y en equipos que lucharon hasta el final por la Champions. En el Mundial alemán, Italia ganó gracias a su juego de equipo. Destacaron hombres como Grosso y Materazzi, mientras que faltó un verdadero protagonista en el ataque. Cada uno de los delanteros marcó, por lo menos, un tanto, pero se echó en falta un ariete de cinco o seis goles. En Austria y Suiza probablemente las cosas cambiarán. En el desafío de la competición preveo otra gran lucha para el ‘Pichichi’. Luca Toni, por sus características y por su madurez, podría estar entre los favoritos, como también Fernando Torres. Pero dependerá mucho de sus equipos. ¡Y ojo a las posibles sorpresas! Dinamarca y Grecia ya han demostrado que también las ‘cenicientas’ pueden acabar triunfando... Todas las premisas indican que podremos asistir a un gran espectáculo. ¡Que empiecen los partidos!