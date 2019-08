“Para ser tenido en cuenta hay que ser campeón olímpico o mundial”, dijo el velocista jamaicano Usain Bolt, que se convirtió en el hombre más rápido al batir la plusmarca mundial de los 100 metros lisos en el Gran Premio Reebok, disputado en el Icahn Stadium de Nueva York.



Con una marca de 9.72 metros, Bolt reconoció sentirse “muy feliz”, pero quiso avisar que “para ser tenido en cuenta hay que ser campeón olímpico o mundial, es decir que aún me hace falta camino que recorrer”.



Bolt manifestó su “enorme alegría” por haber logrado esta marca, pese a lo cual evitó cualquier comparación con su compatriota Asafa Powell, anterior propietario del récord, pues “no hay comparación posible”, afirmó humilde el nuevo plusmarquista.



“Mañana, si alguien viene y corre más rápido que yo, no seguiré siendo el hombre más rápido del mundo; sin embargo, si tú ganas el oro olímpico, tus rivales tendrán que esperar al menos cuatro años para quitarte ese honor”, explicó perspicazmente.



Y es que tras batir la plusmarca del hectómetro, a sus 21 años, Bolt ya mira al futuro más cercano con destino en Pekín y un botín mayor aún como recompensa. “Correré definitivamente la prueba de los 100 metros en los Juegos Olímpicos”, anunció exultante.



Y es que Bolt mantenía serias dudas sobre su presencia en la prueba reina de la velocidad, en la que ha despuntado este año como un enorme velocista, después de correr toda su trayectoria en los 400 y, sobre todo, los 200 metros lisos. “Ya sé que antes de esta carrera, tanto mi entrenador como yo teníamos dudas de si disputar sólo el 200 o también el 100, pero ahora ya no hay dudas para Pekín”, explicó emocionado.



“Haré doblete allí definitivamente; ahora mismo sólo tengo que concentrarme y trabajar para mejorar mi rendimiento en los 200 metros durante algo más de tiempo, porque no he hecho demasiado entrenamiento encaminado al doble hectómetro”, afirmó más relajado en una entrevista realizada horas después de la carrera en Times Square, en la que confirmó que se estrenará sobre esta distancia el próximo 12 de junio en Ostrava (República Checa).



Sobre su visión de la carrera, Bolt dejó claro que esta marca es “la mejor recompensa al duro trabajo realizado en el inicio de la temporada para mejorar en los tacos: misión cumplida”, zanjó Bolt. “Salí muy bien, creo que hice una buena labor, arriesgué y salió bien; probablemente es lo que más me llena de felicidad”. Asimismo afirmó que se sobrepuso a su enorme altura (1.96) para batir al pequeño Tyson Gay de manera rotunda. Precisamente, con el estadounidense comparte estos problemas nada más escuchar el disparo de salida: “Tanto yo como Tyson somos horribles en los tacos”.