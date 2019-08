Italia sin Cannavaro

El defensa y capitán de la selección italiana de fútbol, Fabio Cannavaro, no jugará la Eurocopa 2008 debido a la lesión que sufrió hoy durante un entrenamiento, y será sustituido por el defensor de la Fiorentina, Alessandro Gamberini, informaron los medios locales citando a la Federación Italia de Fútbol (FGIC).



El futbolista, quien se lesionó tras un choque con su compañero de selección Giorgio Chiellini durante el primer entrenamiento, fue trasladado al hospital de Viena AKH, donde, según los medios italianos, le sometieron a una resonancia magnética para ver la gravedad de la lesión. El jugador, que milita en el Real Madrid, se lesionó cuando apenas llevaba 40 minutos del primer entrenamiento del combinado italiano tras su llegada a Baden (Austria), sede de su concentración para la Eurocopa.



La llegada de la selección italiana a su cuartel general en Austria desató una gran euforia entre los aficionados, con la asistencia de alrededor de 5 mil espectadores al primer entrenamiento de los “azzurri”. Banderas, pancartas y, sobre todo, muchas camisetas azules entre un público entregado, marcaban la tónica en las gradas del Estadio, con continuos cánticos dirigidos a sus héroes en la localidad del entrenamiento de Maria Enzersdorf, a unos 30 kilómetros de Viena.



La avalancha de seguidores de los italianos obligó a desplegar un fuerte dispositivo de seguridad, tanto en la localidad del hotel como en el Estadio donde se ejercitarán sus internacionales. Todo lo que de euforia mostraron los hinchas en su apoyo a los italianos, lo tuvo de cauto Roberto Donadoni, el técnico de los campeones del mundo.



En la denominada Casa Azzurri, donde dará las ruedas de prensa Italia, Donadoni quiso rebajar las muestras de euforia tras el convincente triunfo de los suyos contra Bélgica en Florencia. Donadoni aseguró tajante que no quería hablar de ganar el europeo, sino que sólo pensaba en vencer a Holanda, para remarcar que lo suyo era ir partido a partido.



Italia está en el denominado “grupo de la muerte”, por el gran nivel de los hombres que lo componen, junto a Rumania, Francia y Holanda. Donadoni aseveró que el partido contra Rumania será determinante para la suerte de grupo, y negó que fuese el rival más débil de los tres a los que se enfrentará.



Tampoco dio pistas del once inicial que saltará el 9 de junio en Berna contra Holanda; dijo que todo dependerá de la intensidad de los entrenamientos. No quiso desvelar tampoco quién acompañará en el ataque a Luca Toni, pero recalcó el buen rendimiento y disposición de Antonio Di Natale, que marcó en el partido contra Bélgica.



Preguntado sobre si la presencia del ex madridista Antonio Casano en la selección era un milagro, aseguró que “usar esa palabra es siempre excesivo” y que la convocatoria se la había ganado el jugador.