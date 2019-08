“¡Qué bien me siento!”

Antes tenía que escapar por una puerta secreta del aeropuerto para no tener que enfrentar al periodismo, ahora Vicente Padilla se detiene y contesta cada una de las preguntas que se le hacen sobre su formidable arranque de temporada.



Su brazo está de nuevo en su sitio, y su actitud ha mejorado tanto que todos los temores son cosas del pasado y con mucha confianza enfrenta una lluvia de preguntas que a su salida de Nicaragua ayer le hizo un pequeño grupo de periodistas.



¿Por qué un año así?, ¿cuál es la explicación?



Entrené más temprano, llegué en buena condición física a los entrenamientos y estoy teniendo más confianza con mis lanzamientos. Me siento muy bien.



Padilla fue corto y sustancioso en cada respuesta y dejó claro que 2008 puede ser un año inolvidable.



Un mundo diferente. Dios me está ayudando y ahora veo las cosas de forma diferente.



La clave. Trabajar duro y conseguir una gran temporada, pero por el momento no estoy pensando en ninguna cifra de juegos a ganar.



Juego de Estrellas. No pienso en el Juego de Estrellas. No me preocupa eso, tampoco dejo que eso me presione.



Mejor entrenado. No creo que sea el mejor momento de preparación, creo que el mejor momento de mi carrera fue cuando estuve con los Tomateros de Culiacán.



La velocidad. El entrenamiento y trabajar con mi fuerza me ha devuelto el poder.



Apoyo ofensivo. Esperaba mucho de los muchachos, pero no tanto.



Recuperado. He tenido años terribles, pero espero que me siga yendo bien.



Esperanza. Espero tener mejor salud, en la última salida estuvo difícil, pero si tengo salud y suerte, tendré un gran año.



Cansancio. No me he sentido cansado, a veces cuando se falla, tiene que ver con la mecánica.



Aprendizaje. Uno no deja de aprender. No me las sé todas.



Último juego. En la última salida estuve mal, pero el equipo me ha apoyado, también tengo que decir que ese día tuve la mayor cantidad de ponches.



Condición física afectada. No descuido mi rutina, no creo que estos días me afecten, no soy tan tonto como para perder lo que tanto me ha costado.



La blanqueada. Fue bueno lanzar ese partido, principalmente en la Liga Americana, que es más difícil, habían pasado muchos años que no lo lograba. Ese día las cosas salieron bien.



Aliados. Creo que todos son mis aliados, incluso tengo que reconocerle a los relevistas.



Cambios. Las reuniones antes del juego han cambiado mucho y les saco mucho provecho.



Receptores. Los dos son buenos. La gente puede tener una idea de que uno es más que otro, pero eso es engañoso, porque ambos saben hacer su trabajo (Laird y Saltalamacchia).



Padilla partió ayer para Arlington, hoy hará una sesión de bullpen y el viernes estará listo para enfrentarse a los Devils Rays de Tampa Bay y al zurdo Scott Kazmir.



Su brazo como el acero y su actitud en una abierta metamorfosis.