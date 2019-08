¿Qué será diferente?

Una vez reforzados los equipos, especialmente en sus staff de pitcheo, hay muchas expectativas por lo que se producirá en la segunda vuelta del Campeonato de Béisbol de Primera División... Están los cuatro mejores equipos, y todos tienen las mismas oportunidades de saltar a la final, especialmente porque no están aquellos benditos puntos, que tantas veces alteraron las clasificaciones.



Los equipos muy poco cambiaron su fisonomía, especialmente en el orden ofensivo. Matagalpa continúa con su misma agresividad y alto poder de ataque. Tiene a los máximos jonroneros y hiteadores de la Liga, lo que les permitió cerrar en primer lugar, con 4.5 juegos de ventaja sobre Chinandega, un conjunto equilibrado en todos sus renglones, y sobre el Granada, que dispone de un excelente staff de pitcheo y buena línea de bateadores.



¿Y el Bóer?

La Tribu será el equipo que muestre los mayores cambios, no sólo de posición en la tabla, sino en su funcionamiento colectivo. En la primera vuelta lució desajustado, y no sincronizaba. Cuando lucía el pitcheo, fallaba el bateo, o se le caía la defensa y viceversa.



El Bóer estuvo trabajando con tres abridores, Manuel Pineda, Ariel Saldaña y Sterling Aráuz, antes de darle chance a Romualdo Caballero. De todos, Saldaña fue el de mejor resultado, y a los otros les faltó consistencia. Para colmo, los relevistas fallaban, igual que la ofensiva.



Con la llegada de Víctor Duarte, Luz Portobanco, Rafael Fletes e Ismael López, junto a Saldaña y Caballero, Julio Sánchez podrá disponer de un cuerpo abridores más solvente, un relevo medio confiable y sólo necesita de un taponero fuerte para optar a mejores resultados, los que ya estaba consiguiendo la tribu hace nueve días, antes que se recortara la primera vuelta.



Y las primeras pruebas las tendrá Sánchez el fin de semana, cuando se enfrente dos veces a Matagalpa y después al Granada.