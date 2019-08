Román “Chocolatito” González sufrió mucho cuando José “Quiebra Jícara” Alfaro perdió el título del mundo ante Yusuke Kobori en Japón.



“Fue un trago amargo para todos, no sé qué pasó con él, porque iba bien preparado... Le dije con mucho respeto ese día, en la esquina, que no estaba subiendo la mano, y creo que por ahí se le escapó la pelea”, recuerda el retador número uno mientras se alista para su penúltima pelea antes de enfrentar al campeón de las 105 libras de la AMB, Yutaka Niida.



Su rival será Juan “La Roca” Centeno, el próximo 13 de junio en el Casino Pharaohs, al mismo que venció por nocaut en siete asaltos el 15 de diciembre de 2006.



“Voy a tomar muy en serio esta pelea como preparación para la pelea de título. Me van a ver haciendo de todo, tirando golpes, no menospreciando al rival, consciente de que hará de todo para vencerme. No estoy confiado para nada, me verán con una gran preparación”, dijo González en conferencia de prensa en el Casino Pharaohs.



“Es más, ya pedí a don Silvio Conrado (apoderado) que después de este combate, hacer otro en julio para mantenerme activo mientras llega la pelea con Niida en septiembre. No quiero dar tregua, quiero mantenerme cerca de las 105 libras en lo que resta de estos tres meses que faltan para la pelea mandatoria”, agregó el ranqueado.



Centeno, que se medirá en diez asaltos al “Chocolatito” González, aseguró que ahora sí está preparado para la pelea.



“En aquella ocasión hice mucho esfuerzo para dar el peso, porque no entrené bien, y cuando subí al ring me sentía mareado. De milagro no me noqueó en el primero”, comenta Centeno, quien en un pre-pesaje que hizo ayer la Comisión de Boxeo Profesional dio 116 libras, siete más de lo que está pactado el combate. “Chocolatito” paró la báscula en 111.



Yáder Escobar, quien se medirá a Héctor Elizabeth, dio 110 libras, tres encima del peso, mientras su rival hizo 108. Los otros combates serán entre Wilfredo Acuña (pesó ayer 135) en 130 libras y Gonzalo Murguía (134), Moisés Solís (144.5) se medirá en 140 libras a Harold Carvajal (149.5), Mathias García en 129 con Carlos Aguilera, Carlos Velásquez lo hará en 130 con Douglas Lira, y José Elizabeth se medirá a Reynaldo Cajina en 118.



El valor de la entrada será de 450 córdobas, porque los organizadores acondicionarán un local más pequeño, pero techado para evitar que la velada se suspenda por la lluvia.