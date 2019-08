“Quiero ir a Japón”

Nerys “Machoman” Espinoza luce más motivado porque tiene en mano tres ofertas para pelear en el extranjero, pero sólo dos parecen interesarles al boxeador y a sus apoderados.



La que más llama la atención a Espinoza, ranqueado en 108 libras en la AMB, CMB, FIB y OMB, es el combate en Japón, no sólo porque recibiría una bolsa de más del doble de la que ofrecen en Argentina, sino porque lo ve como un chance para abrir plaza en Japón como lo ha hecho Román “Chocolatito” González.



“Es cierto que la pelea con Carlos Reveco en Argentina me pondría frente a un chance por el título en 108 de la AMB, pero, ¿cuánto tendré que esperar para pelear por la corona? Sin embargo, en Japón, bien preparado, puedo ganar, abrir mercado allá y conseguir peleas con mejores bolsas mientras llega un chance por el título”, comentó Espinoza.



Los representantes de Prodesa, apoderados de Espinoza, comentaron ayer en conferencia de prensa que están viendo la opción de pelear en Argentina el 13 de julio con Reveco como la mejor, porque el nica sería el próximo rival del monarca de esta clasificación, el francés Brahim Asloum.



“Tengo que pensar no sólo en pelear, sino en ir haciendo mi futuro, ahorrando, y con mejores bolsas puedo hacerlo. También me pongo a pensar en que si gano en Japón, como sé que voy hacerlo, si me preparo bien, pueden venir mejores ofertas”, reiteró Espinoza.



“Por ejemplo, cuando me enfrenté por título a Roberto ‘La Araña’ Vásquez gané 11 mil dólares (bajo la tutela de Rosendo Álvarez), mientras que en Japón, en esta pelea que no será por título, ganaría 12 mil, y en Argentina me pagarían cinco mil”, informó el peleador.



En Japón se enfrentaría a un prospecto local, del que todavía no se ha mencionado nombre, y la tercera opción y menos comentada por Espinoza y sus apoderados es en Estados Unidos, donde se mediría a José Albuquerque, en una velada en la que está involucrado en la organización el ex campeón del mundo Rosendo Álvarez.



“Quiero hablar con mis apoderados para llegar a un acuerdo para la pelea en Japón. Esa es la que creo es la que más me conviene”, expresó Espinoza.