Pierce, una amenaza

Paul Pierce es el jugador más reconocible con la mítica camiseta verde de los Celtics, pero de pequeño idolatraba a Magic Johnson. Lleva jugando diez temporadas en Boston, pero se crió en Inglewood, el barrio donde se asentaba el mítico Forum de Los Ángeles, desaparecido en 1999. Mañana jueves se reedita el duelo por excelencia en la NBA, una final Boston-Lakers 21 años después, y Pierce sabe lo que debe hacer.



Tiene 30 años, cinco participaciones en el All-Star y ahora llega su primera final. Precisamente ante el equipo que le desvelaba de pequeño. “Cuando era niño, odiaba a los Celtics”, reconoció entre risas el pasado viernes, tras eliminar a Detroit. Ahora debe ajustar cuentas con su pasado, con esos Lakers que dominaron la liga en los 80 y que ahora se presentan como favoritos de la mano de Kobe Bryant y Pau Gasol.



Un dúo a la altura de aquellos Lakers del “showtime”, donde también brillaba James Worthy, otro de los espejos de Pierce. “Sólo hablaba de los Lakers. Cuando hacía un mate en un entrenamiento, decía que lo había hecho Worthy”. Quien habla es Pat Roy, entrenador del instituto de Inglewood donde anotó sus primeras canastas Pierce.



“Mucha gente en este barrio tiene sensaciones encontradas. Siempre odiaron el verde y el blanco, pero ahora piensan en Paul, que creció aquí. Debo reconocer que en estas finales me decanto por Boston”, reconoce de forma casi confidencial Roy.



Este factor, el del apoyo de sus paisanos, es una de las comidillas de la final. Tras los dos primeros partidos en Massachusetts, la serie viajará al Staples Center, donde previsiblemente habrá división de opiniones. Y eso que Pierce sigue prodigándose en actos benéficos en la zona junto a su ex vecino Baron Davis (Golden State).



Pierce no parece muy preocupado por este factor. No hay que olvidar que tras una década de verde, jugará su primera final tras cinco frustradas aventuras en las eliminatorias por el título. El año pasado, por ejemplo, los Celtics fueron el segundo peor equipo de la NBA, con sólo 24 victorias. Nada que ver con esta temporada, donde firmaron el mejor registro con la ayuda de Kevin Garnett y Ray Allen.



Ahora queda lo más difícil. El propio Garnett se reconoció exhausto tras eliminar a los Pistons. Doc Rivers decretó dos días de descanso, porque su equipo no se había perdido un entrenamiento desde el pasado 26 de abril.