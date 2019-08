Madrid, Río de Janeiro, Chicago y Tokio, candidatas a los Juegos de 2016

El Comité Olímpico Internacional (CIO) designó hoy en Atenas a las ciudades de Chicago, Madrid, Río de Janeiro y Tokio como finalistas en la carrera a la organización de los Juegos de verano en 2016 y descartó las candidaturas de Bakú, Doha y Praga.



La suerte reservada a la candidatura de la capital de Qatar era la principal incógnita, pues nadie apostaba por Bakú y Praga. Ninguna ciudad de Oriente Medio ha organizado unos Juegos Olímpicos, y Doha creía fuertemente en sus opciones.



"Estamos realmente sorprendidos con la decisión del COI, pensábamos tener todas las ventajas. Pero eso no nos impedirá prepararnos para los Juegos en el futuro", declaró a la AFP el responsable de la candidatura qatarí, Hassan Ali Bin Ali.



La selección fue anunciada en una rueda de prensa por la directora de comunicación del COI y la decisión final será tomada el 2 de octubre de 2009 en Copenhague.



Por el momento, Chicago figura como la gran favorita, en razón de una regla no escrita de alternancia entre los continentes, después de las atribuciones de las ediciones 2004 y 2012 a Europa (Atenas y Londres), 2008 a Asia (Pekín) y 2000 a Oceanía (Sydney).



"Quienes dicen que estamos en cabeza buscan darnos el beso de la muerte", declaró no obstante a la AFP el responsable de la candidatura estadounidense, Patrick Ryan, estimando que "no hay favoritos en esta fase".



El principal obstáculo de la candidatura estadounidense es el hecho de que Estados Unidos no ha ratificado la convención de la Unesco que integra el nuevo código mundial antidopaje revisado, que entrará en vigor en enero de 2009.



Si el país no firma este texto, no puede pretender organizar los Juegos. Pero el dispositivo legislativo ya ha sido lanzado y "se encontrará una solución de manera inminente" en Washington, predijo Patrick Ryan.



Bien situada en la carrera, Tokio, que organizó los Juegos Olímpicos en 1964, tiene también buenos argumentos.



"Europa tuvo los Juegos en 2004 y los tendrá de nuevo en 2012, ocho años después. Así que no es absurdo pensar que Asia los tenga dos veces en un intervalo de ocho años, en 2008 en Pekín y en 2016 con nosotros", declaró a la AFP Ichiro Kono, jefe de la candidatura japonesa.



Los representantes de Madrid no escondían que esperaban estar en la final. "Teníamos confianza. Para los Juegos de 2012 nos dijeron que cumplíamos todas las condiciones, y desde entonces hemos mejorado nuestro informe", declaró a la AFP Mercedes Coghen, que dirige la candidatura madrileña.



Menos seguros de pasar esta primera ronda, cuando Sudamérica no ha organizado nunca los Juegos, los candidatos brasileños no ocultaron su alegría por esta decisión.



"Daremos todas las garaatías para ofrecer las mejores sedes, los mejores servicios de transporte y un alto nivel de seguridad para los atletas y el público", prometió Orlando Silva, ministro de Deportes de Brasil.



"Nuestro país ha cambiado, es estable económicamente y hemos demostrado lo que sabemos hacer organizando los Juegos Panamericanos (el año pasado). Aportaremos juventud a los Juegos".



La comisión ejecutiva del COI está reunida hasta el viernes en Atenas.