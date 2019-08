¿Funcionará Torres?

¿Cómo valora la sensación general de que no se acaba de ver en la selección al Torres enorme de Liverpool?, le preguntamos al goleador Fernando Torres.



Yo lo que espero es que ésta sea la Eurocopa de España, no de un jugador en concreto. Cada uno tenemos que aportar lo nuestro, atacar todos y defender todos porque si lo hacemos así se podrá llegar a conseguir el objetivo que queremos para España.



Pero el debate futbolero está ahí, y a Torres se le ve algo maniatado y con dificultades para maniobrar en el modelo de toque pausado de la selección.



Es cierto que este fútbol es diferente al de la Premier, más vertical y de pases largos, pero los que venimos de fuera nos tenemos que exigir a nosotros mismos acoplarnos al juego de la selección, que además es de muchísima calidad. En mi caso, está claro que yo soy el que debo adaptarme al estilo de España y no al revés. Si este equipo está unido y trabaja como un bloque se pueden lograr grandes cosas.



Torres se ha ganado a pulso la consideración de jugador clave para la Eurocopa, a algunos no nos sorprenden sus más de 30 goles en la Premier, pero sí el contraste de que sólo lleve uno con España en un año.



No es fácil cambiar de un día para otro, y además me perdí algún partido por lesión. Pero estas jornadas de concentración vienen muy bien para trabajar juntos, movernos mejor y acoplarme a las ideas del seleccionador. Esto es cosa de un bloque, no de un jugador. Quiero aportar lo máximo, pero lo más importante es el conjunto.



Dos estilos diferentes... hablemos de sistemas. ¿Mejor solo arriba o con Villa al lado, o unos metros por detrás?

Me da igual porque la selección tiene un modelo muy definido con un punta o con dos y trabaja bien con un sistema o con otro. Es mucho más fácil adaptarse jugando al lado de grandes jugadores, como es Villa o la gente que llega del medio campo con mucha calidad.



¿Y qué piensa un hombre de ataque del debate sobre la zona de atrás?

Esta selección domina la pelota y es muy ofensiva, y cuando un equipo ataca mucho, es lógico que los defensas sufran más. Pero España tiene muy buenos defensas, lo han demostrado. Para defender mejor, todos tenemos que trabajar y juntarnos más.