Smoltz espera seguir lanzando

El pitcher de los Bravos de Atlanta, John Smoltz, se someterá a una operación en el hombro que pondrá fin a su temporada, aunque espera estar de regreso en 2009.



Smoltz, de 41 años, dijo que la cirugía no significa el final de su carrera.



“Ya he realizado milagros antes”, dijo Smoltz en una conferencia de prensa. “Probablemente no debí haber jugado tanto tiempo. Quiero ver si puedo seguir”.



Smoltz, el único pitcher en la historia de las mayores con 200 triunfos y 150 rescates, ha vuelto a jugar después de cuatro operaciones en el codo, aunque es poco probable que un jugador de su edad regrese después de una cirugía grande.



Por lo tanto, la rueda de prensa tuvo un tono de despedida.



“Éste es un día triste para nosotros”, dijo el gerente general Frank Wren. “No sabemos cómo saldrá de la operación, si podrá volver a lanzar, o si simplemente podrá seguir con su vida normal”.



Sin embargo, muchos saben que no es la primera vez que el serpentinero desafía las probabilidades.



“No me sorprendería si vuelve a jugar como pitcher zurdo”, dijo el manager de Florida, Fredi González, un ex coach de los Bravos.



Regresa Posada

NUEVA YORK.- Los Yanquis de Nueva York sacaron a Jorge Posada de la lista de lesionados y el catcher puertorriqueño estaba disponible en la banca para el partido contra los Azulejos de Toronto.



El receptor no estuvo en la alineación titular de este miércoles porque se agachó detrás del plato los dos días anteriores en partidos de exhibición en Florida, donde se recuperó de una dolencia en el hombro.



Posada fue colocado en la lista de lesionados el 28 de abril.



“No creo que voy a estar al 100 por ciento, pero (el hombro) está bastante bien”, indicó. “Creo que está lo suficientemente bien como para empezar (a jugar)”.



Su compatriota José Molina era el catcher titular ayer miércoles contra Toronto. Posada tiene previsto regresar a la alineación hoy jueves en el último partido de la serie.



El manager Joe Girardi dijo que el boricua será el receptor en dos partidos consecutivos en algún momento durante los cuatro próximos días.



“Vamos a tener que ver a Jorge”, comentó Girardi. “Tenemos que saber si está completamente sano, al 100 por ciento”.



“Definitivamente él aporta con su actitud todos los días, y eso me gusta”, agregó el dirigente. “Tiene espíritu de batalla”.



Posada dijo que tendrá que ser operado después de la temporada para reparar la coyuntura del hombro, una cirugía similar a la que tuvo después de la campaña de 2001.



“No hay molestia. Algo está mal ahí (hombro)”, indicó el puertorriqueño. “Vamos a tener que arreglarlo”.



Posada, de 36 años, firmó un contrato por cuatro temporadas y 52.4 millones de dólares antes de esta campaña. Este año tiene promedio de .302, con un jonrón y 11 impulsadas.



Fue la primera vez en su carrera en las mayores que Posada es colocado en la lista de lesionados.