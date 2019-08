Italia abandona “catenaccio”

BADEN, Austria / AP.-

Si el batallador Gennaro Gattuso lo dice, habrá que creerle: los días del “catenaccio” quedaron atrás. El campeón mundial Italia se ha vuelto más ofensivo con el esquema de tres atacantes de Roberto Donadoni.



“A un equipo con tres delanteros debes considerarlo muy ofensivo”, dijo este jueves el volante del Milán.



“Mira cómo jugamos ante Escocia. Necesitábamos un empate y salimos con tres atacantes”, recordó, en referencia al esquema favorito 4-3-3 de Donadoni en la victoria 2-1 sobre Escocia que le permitió clasificarse a la Euro-2008.



A punto de empezar el torneo, el estratega parece convencido de mantener el trío de ataque que usó en Glasgow: Luca Toni, Antonio Di Natale y Mauro Camoranesi.



“Donadoni tiene una idea bastante buena de cómo quiere jugar y lo ha demostrado estos dos años”, sostuvo Gattuso.



El trío alternativo de Alessandro Del Piero, Antonio Cassano y Marco Borriello anotaron en total 50 goles en la liga italiana.



Hasta no hace mucho tiempo, Italia era sinónimo “catenaccio” por su estilo defensivo.



La gran diferencia con el equipo que ganó el mundial 2006 es que ya no está el creativo Francesco Totti, que se ha retirado del seleccionado. Gattuso cree que Toni podría asumir ese papel.



Toni, de 1.93 metros, anotó 39 goles en todas las competencias para el Bayern Munich. Con Italia, lleva 15 tantos en 34 presentaciones.



“Toni demostró este año que pese a no ser jugador estéticamente dotado, puede hacer la diferencia”, opinó Gattuso, quien continuó con los elogios: “Es capaz de tomar malos pases y aún así hace la diferencia. A pesar de ser un gran goleador, es un verdadero jugador de equipo”.



Gattuso, por supuesto, es considerado el jugador más solidario del equipo. Tiene la única misión de detener el avance rival antes de llegar al área italiana. Hace el trabajo sucio de recuperar el balón y devolverlo a sus compañeros más talentosos.



Con el capitán Fabio Cannavaro fuera del torneo por lesión, Gattuso está preparado para aportar más liderazgo a la Azzurra.



“No tenemos a nuestro capitán, pero el espíritu y la entrega es la misma”, asegura, y para aquellos que sugieren que Italia ha perdido el apetito tras levantar la Copa del mundo, respondió que “mi estómago comienza a gruñir”.