¿Terminará el ayuno?

El defensor alemán Philipp Lahm no duda un segundo de que su equipo mostrará durante la Euro-2008 que “se acercaron a las mejores selecciones europeas” después del Mundial-2006, confió ayer en una conferencia de prensa de la Nationalmannschaft.



“Creo que todos hemos progresado. Damos muestras de nuestra madurez, estamos mejor organizados, más compactos, y la brecha con los grandes del fútbol europeo se ha achicado, nos acercamos a los mejores”, aseguró el lateral izquierdo del Bayern Munich.



El jugador había debutado en la Copa del Mundo-2006 marcando un golazo contra Costa Rica (victoria 4-2). Y allí cambió un poco su carrera internacional, que se siente “más cómodo jugando por derecha”, pero no tiene problemas “en hacerlo por la izquierda”.



“Después del Mundial creo que he progresado como jugador. Esta Eurocopa es mi tercer torneo grande, después de la Euro-2004 y el Mundial-2006, y me siento parte de los líderes, se pide mi opinión en los entrenamientos, aunque todavía no soy el patrón de la defensa, aún tengo 24 años”, aseguró Lahm.



Por su lado, el seleccionador germano Joaquim Low estimó que su equipo estaba listo para romper una racha negativa que lo persigue en Euro, ya que no gana un partido desde que ganó el título en 1996 ante República Checa.



“Es palpable cómo los jugadores están concentrados en el domingo para ganar el primer partido, que es nuestro gran objetivo: quedarnos con el triunfo”, afirmó Low.



En la Euro-2000 de Bélgica y Holanda y en la edición de 2004, de Portugal, los hinchas germanos se quedaron sin cantar victoria y esperan romper esa racha negra ante Polonia el domingo.