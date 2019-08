Desafortunado

Vicente Padilla estuvo extraordinario en la loma. Obviando que tenía enfrente a Scott Kazmir y a Tampa Bay, lanzaba para un hit en cuatro innings, pero dos parpadeos del nica, traducidos en jonrones, fueron suficientes para cambiar la historia de una labor de seis entradas, cinco hits y tres carreras, que merecía mejor suerte que una derrota 12x4.



El chinandegano caminó de forma soberbia, retirando a 12 de los primeros 13 hombres que enfrentó, mientras los Rangers lo ponían adelante 1x0 en el segundo, descifrando al zurdo Kazmir con doble de Milton Bradley, hit de David Murphy y elevado de Marlon Byrd.



La entrada daba para más, de no ser porque atraparon en intento de robo a Murphy, malográndose un doble de Gerald Laird.



Padilla no lucía presionado y seguía caminando con la madurez de un as del montículo hasta en la apertura del quinto, cuando Evan Longoria sin out, conectó jonrón solitario por el jardín izquierdo y empató la pizarra 1x1.



El partido ya era otro, pues Kazmir levantaba su pitcheo admitiendo dos sencillos en los últimos 4.1 innings, en tanto Padilla era sacudido con el segundo cuadrangular del juego, ahora salido del madero de B.J. Upton, con dos outs en el sexto.



Con la conexión, Padilla perdió el control y otorgó la única base del juego a Cliff Floyd, recibió infield hit de Longoria y con un lanzamiento wild anotó Floyd, que le bateaba de 2-0 en el partido.



Sacó el tercer out, pero ya no apareció en la séptima entrada, dejando el partido perdido 3x1. Sin embargo, el relevo terminó de frustrar cualquier posibilidad de salir sin decisión.



Para el nica fue su tercera derrota, algo que no ocurría desde el 22 de abril, cuando fue sacudido con siete carreras limpias en tres entradas. La peor aparición de este año.



Al relevo entró Robinson Tejeda, quien permitió tres carreras en 1.2 episodios, incluyendo jonrón de Dioner Navarro. Kameron Loe, que cerró por Texas, admitió seis anotaciones en 1.1 inning, cinco fueron sucias.



Padilla quedó con balance de 7-3 y efectividad de 3.73. Su próxima salida está programada para el miércoles 11 de junio ante Kansas City, con un pitcher por anunciar.



En otros partidos, Brandon Webb ganó su undécimo juego contra dos reveses, al imponerse los Diamondbacks 3x1 a Pittsburgh. Webb lanzó para tres hits y una carrera en siete innings, y Brandon Lyon salvó su juego 13. Los Gigantes vencieron 10x1 a Washington, con victoria para Tim Lincecum (8-1).



Kansas City sorprendió a los Yanquis 2x1, con pitcheo de Kyle Davies (2-0) a lo largo de 6.2 episodios, y Joakim Soria salvó su juego 13. Perdió Darrel Rasner (3-3). Seattle, con Félix Hernández en la loma (4-5), derrotó 8x0 a Boston y a Bartolo Colón (3-1), lo que le permitió a Tampa acercarse a medio juego de los Medias Rojas. Cleveland venció 4x2 a Detroit, registrándose la novena derrota de Justin Verlander (2-9).



Los Filis vencieron 4x3 a los Bravos en diez episodios. Ganó Tom Gordon (5-2) y Brad Lidge salvó su juego 16. Brian McCann (12) jonroneó por Atlanta. Cincinnati venció 11x3 a los Marlins, obviando dos jonrones de Jorge Cantú (10). Los Rockies vencieron 6x4 a Milwaukee, Houston 6x1 a San Luis. Los Medias Blancas derrotaron 10x6 a Minnesota con jonrones de Carlos Quentin (16), Jermaine Dye (10) y dos de Joe Crede (12), quien bateó de 4-4.