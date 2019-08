Douglas con tres éxitos

Con una labor de sólo dos carreras en seis entradas, Douglas Argüello obtuvo su tercer triunfo de la temporada con el Salem en Clase A fuerte, limitando a cinco hits al Lynchburg y al que venció 5x2 en un juego recortado a ocho entradas.



El nica aarrancó perdiendo 2x0 en el primer episodio, con dos sencillos y un doble remolcador. Después de eso, aunque se le embasó al menos un hombre en las siguientes cuatro entradas, no permitió carreras y cerró con un par de ponches en el sexto, precisamente en la que fue su última actuación del juego.



Salem reaccionó con una carrera en el cuarto, le dio vuelta al marcador con tres más en el sexto y selló el triunfo con una en el octavo, para ese entonces el relevista del Salem, Christopher Salamida, garantizaba el juego a Douglas lanzando tres innings para un hit.



Argüello (3-2) trabajó seis episodios para cinco hits, dos boletos y cuatro ponches, y terminó con efectividad de 2.89 producto de 17 carreras limpias en 53 episodios.



Ofilio Castro, en Doble A, se fue de 3-0 con el Harrisburg, que disparó sólo tres imparables ante el Bowie, que lo venció 9x3. El capitalino quedó con .280 de average.



Ronald Garth se fue de 4-0, pero anotó una carrera, remolcó otra, recibió un boleto y se ponchó un par de veces con el Wisconsin, que ganó en once entradas 6x5 al Quad Cities. Su promedio luce un pobre .215, con 29 hits en 135 turnos. Tiene 32 ponches.



Everth Carera también se fue en blanco en cuatro turnos y con dos ponches con los Turistas de Asheville, que vencieron 6x3 al Greenville. No robó base y se mantiene con 41 estafas, mientras descendió su average a .228 (67 hits en 233 apariciones).