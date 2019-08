Koller en su adiós

Según recogió ayer la prensa checa, Koller declaró que “no hay ningún cambio de decisión. Ésta es mi última actividad con la selección”.



El ariete checo, de 35 años, tiene todavía un año más de contrato con el FC Nüremberg, que esta temporada quedó relegado a la segunda división de la Bundesliga. Koller no quiso hacer ninguna declaración acerca de un hipotético retorno al Sparta de Praga, el equipo que le lanzó a la fama y sobre el que se viene especulando en los medios locales. “No pienso en absoluto sobre ese tema. Tengo contrato en Nüremberg y me quedo allí incluso en segunda división”, afirmó el jugador, concentrado con su equipo en la localidad austriaca de Seefeld para participar en el torneo europeo.



Koller ha sido el referente de ataque del combinado checo en los últimos partidos de preparación, donde el técnico Karel Brückner empleó un sistema de juego 4-5-1. El delantero estuvo apoyado por los centrocampistas ofensivos Jaroslav Plasil, por la izquierda, y Libor Sionko y Stanislav Vlcek, por la derecha.



Los pupilos de Brückner inaugurarán hoy sábado en Basilea el torneo continental frente a los anfitriones suizos. “Será un partido importante, pero no clave (...). Si ganamos el sábado (hoy) estará bien, sobre todo para la tranquilidad, pero esto no asegura la clasificación. Tenemos que zanjar con éxito los demás encuentros”, apostilló Koller.



Cech, un gigante con “estrella”



Ante la baja de Tomáš Rosicky y la renuncia definitiva del retirado de la selección, Pavel Nedved, Peter Cech se ha convertido en el jugador más importante de la selección checa a pesar de ser el portero. A su físico espectacular, mide casi dos metros, se une una gran colocación y agilidad, lo que le convierte en un muro muy difícil de superar, incluso por bajo.



Desde su irrupción en el fútbol internacional, en el año 2002, cuando comenzó a destacar en la Champions en las filas del Spartak de Praga, a pesar de su juventud, ha sido considerado uno de los cancerberos más importantes del continente. Su confirmación definitiva se dio con su fichaje por el Chelsea, tras dos años en la Liga francesa, en el Rennes.



Primer portero con casco

Además de los títulos que ha conseguido en su llegada a la Premier, ha sido elegido como mejor portero de la Liga de Campeones en dos ocasiones (2005 y 2007), además de ser el mejor portero de la Eurocopa de Portugal y Mejor portero del Mundo según la IFFHS (el Instituto Mundial de Estadística de Fútbol) en 2006.



En las últimas dos temporadas destaca también por lucir un característico casco protector, puesto que sufrió una rotura de cráneo el 14 de octubre de 2006 al tener un encontronazo con el centrocampista irlandés del Reading Stephen Hunt.