Pierce en observación

ESPN.com

BOSTON.- La primera señal de promesa fue casi imperceptible para los presentes en el nuevo Garden de Boston.



Había tres ambulancias estacionadas debajo de la tribuna en el extremo norte del estadio, todas vacías. No había choferes ni personal médico de emergencia a la vista, o puertas traseras a punto de abrirse para transportar a la superestrella de Boston.



Las buenas noticias fueron perceptibles para los aficionados locales pocos minutos después, cuando Pierce salió de los vestidores, dobló a la derecha (si hubiera girado en dirección contraria hubiera llegado a las ambulancias), caminó por el pasillo y apareció por el mismo túnel por el que lo habían trasladado sus compañeros pocos minutos antes.



“Creí que me había desgarrado algo --así fue como lo sentí en el momento. Generalmente, cuando me caigo me levanto en seguida. Pero en un momento doblé la rodilla y sonó, y me dolía tanto que no podía moverme”, dijo Pierce.



“¿Vieron su expresión? Era agonía”, dijo su compañero P.J. Brown, el último jugador en abandonar los vestidores después del partido, pocos segundos después de que Pierce saliera, moviéndose con cautela.



Ya caminaba con una cojera pronunciada al salir de la sala de entrevistas después del juego para regresar a los vestidores, pero unos 45 minutos más tarde la lesión claramente le molestaba más.



Al dirigirse hacia su auto, Pierce aún vestía el uniforme de entrenamiento. Los botones al costado derecho del pantalón estaban desprendidos, revelando un vendaje que empezaba debajo de la pantorrilla y terminaba en la punta del muslo, una capa adicional de cinta blanca le envolvía la parte inferior del muslo hasta arriba de la rodilla.



Los pasos de Pierce no superaban las 12 pulgadas cada uno, y al verlo abordar los cuatro pisos de escaleras desde los vestidores hasta el estacionamiento de jugadores, era inevitable preguntarse cuánta adrenalina había impulsado su regreso y si esa lesión no lo dejaría fuera del juego dos, o al menos reducido al 50 por ciento de su potencial.



Pero el hecho es que Pierce demostró la clase de jugador que es, no sólo por regresar, sino por acertar un par de triples al final del tercer cuarto que les brindaron a los Celtics el aire que necesitaban en la victoria por 98-88 el jueves por la noche, para ponerse 1-0 arriba en las Finales de la NBA. El juego dos será mañana domingo por la noche.



“Cuando regresé, me paré sobre los dos pies e intenté identificar de dónde venía el dolor. Era atrás de la rodilla. Intenté cargarle peso y no fue tan malo. Intenté moverme lateralmente, y sentí un poco de dolor. Cuando sentí que podía volver a ponerle peso, tenía que volver a entrar”, dijo Pierce.



Los aficionados enloquecieron tanto cuando vieron a Pierce, que Phil Jackson pidió un tiempo muerto para que la energía del edificio se disipara un poco y para darle a su equipo la oportunidad de reagruparse. En ese momento la diferencia era de un punto, y los Lakers se adelantaron 71-69 antes de que Pierce volviera a dar vuelta el marcador.



Su triple a un minuto, 26 segundos de finalizar el cuarto le brindó a Boston la delantera definitiva, y con otro tiro de tres desde el mismo lugar 22 segundos después, los Celtics se llevaron una ventaja de cuatro puntos al último período.



La diferencia aún era de cuatro tantos cuando Pierce volvió a la cancha tras pasar los primeros 6:12 del último cuarto en el banco, pero clavó un tiro de 13 pies con cinco minutos, 23 segundos de juego, y luego acertó un par desde la línea. Los Ángeles no logró remontar. Tras anotar apenas tres puntos en la primera mitad, Pierce marcó 19 en los últimos 24 minutos.



No hubo escepticismo abierto de parte de los Lakers respecto del regreso heroico de Pierce, pero Jackson parecía tener algún dejo de este sentimiento al señalar lo rápido que Pierce pasó de estar aparentemente terminado a de vuelta en la cancha.



Por más grandiosos que hayan sido los dos triples de Pierce en el tercer cuarto y sus puntos en el último segmento, podrías discutir que la jugada del partido fue de Ray Allen, quien cargó hacia el aro, se encontró con dos defensores y entonces arrojó un pase salvaje hacia atrás, adonde eludió a todos hasta que Garnett hizo una gran jugada para salvar una infracción en el perímetro, empujando a ciegas el balón hacia adelante, adonde Sam Cassell terminó la secuencia y dejó el marcador en 83-78.



Pero esta serie recién comienza, y, al abandonar el edificio, Pierce parecía estar más cerca de un trasplante de pierna que de recuperarse con un tratamiento rápido. Tiene entre 48 y 72 horas para curarse, al igual que Kendrick Perkins, quien sufrió un esguince en el tobillo izquierdo en la misma jugada que Pierce se lastimó la rodilla.