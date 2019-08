Breves del ring

Será en Argentina

Finalmente Nerys “Machoman” Espinoza hará el combate eliminatorio de las 108 libras con el ex campeón mundial argentino José Carlos Reveco el tres de julio en Argentina, en la velada que se hará en el reconocido Estadio Luna Park.



Los apoderados de Nerys, encabezados por Silvio Conrado Jr., aceptaron este chance y obviaron las opciones de pelear por mejor bolsa en Japón y Estados Unidos, porque de ganar, el nica sería el retador oficial a la corona minimosca que ostenta el francés Brahim Asloum.



William no quiere a Efraín

El mes de julio será importante para el boxeo pinolero. El retador número uno a la corona de la FIB en las 118 libras, William González, estará frente al monarca Joseph Agbeko en Londres el 12 de julio tratando de arrebatarle la corona que una vez ostentó Luis Pérez.



Pero es un secreto a voces que el púgil sigue distrayendo su atención afuera del ring, y por tercera vez en menos de cinco meses intenta cambiar de apoderado y quiere desprenderse del tico Efraín Vega y volver con Prodesa, que le vendió su contrato precisamente a Vega.



Este nuevo “quiebre” de la relación Vega-González viene casi unos días después de que el pinolero llegó a Costa Rica, donde se informa que hubo mucha fricción entre ellos.



Palacios con “Chocolatito”



Juan Palacios continúa su preparación para su pelea por el título interino de las 105 libras del CMB contra Omar Soto, supuesta en Puerto Rico para el dos de agosto, para la que su apoderado, Mario García, ha negociado con los representantes de Prodesa conseguir sparrings de calidad.



Se habla incluso de la posibilidad de que Román “Chocolatito” González trabaje de sparring con Palacios, al igual que Yáder Escobar, los hermanos Carlos y Julio Buitrago, pero según Conrado, la oferta está en pie hace un mes, pero todavía no ha recibido respuesta.



“No sólo “Chocolatito”, le ofrecimos a Yáder Escobar, y los hermanos Carlos y Julio Buitrago, porque queremos ayudar, sin embargo, no hemos sabido si les interesa la idea”, dijo Conrado.