Fábregas en espera

El volante español, motor del renovado ataque del Arsenal inglés, no ha logrado ganarse un lugar en el once inicial de Luis Aragonés, desde su debut en la selección hace más de dos años.



Fábregas, de 21 años, está un poco cansado de tener que defenderse constantemente, más ahora cuando no tiene garantizada la titularidad para el debut en la Euro ante Rusia, el martes por el Grupo D.



“Me tiene sin cuidado, pero siempre es lo mismo”, dijo Fábregas el sábado. “Hablé con el entrenador sobre esto y todo está bien. Estoy tranquilo y contento con mi trabajo”.



Lo cierto es que ha enfilado hacia afuera debido a la abundancia de talento en el mediocampo español, especialmente en el puesto de volante central donde juega Fábregas.



Xavi Hernández, del Barcelona, se ha convertido en un jugador indispensable, y con Aragonés inclinado a jugar con dos delanteros ante Rusia, es probable que el otro puesto vacante en el medio vaya para los más defensivos Xabi Alonso o Marcos Senna.



“Xavi es un jugador increíble. Juega fuerte en el medio.



Para mí es una gran satisfacción jugar a su lado”, reveló Fábregas, quien jugó con él en las divisiones inferiores del Barca.



“Xavi está acostumbrado a jugar con este tipo de sistema (en Barcelona). Es imposible pasar a la ofensiva sin él”, lo describió.



La camaradería entre ellos se puede observar en las prácticas, en las que ambos jugadores habitualmente corren juntos y se pasan la pelota.



“Nuestra unidad es la fortaleza del grupo. Estoy aquí para cuando me necesite el entrenador. Estoy para jugar”, apuntó.



Cuando Thierry Henry dejó el club londinense en 2007, el técnico francés Arsene Wenger eligió a Fábregas como central para liderar sus planes en el Arsenal.



Fábregas, quien tiene contrato con los Gunners hasta 2014, se convirtió a los 16 años en el debutante más joven y goleador del Arsenal, para el que fue decisivo cuando llegó a la final de la Liga de Campeones en 2006.



Antes de eso, Fábregas fue elegido mejor jugador del mundial sub17 de 2003.



Tampoco su capacidad goleadora es la misma en ambos equipos.



Lleva 26 partidos sin convertir para España, contra 13 que anotó esta temporada en Arsenal.



“Me siento muy bien con mis compañeros (en España). Sé que es otro tipo de juego (comparado al Arsenal), pero siempre dije que los grandes jugadores son los que se adaptan a cualquier estilo. Llevo dos años y medio con la selección y me siento capacitado para ello”, concluyó el volante, quien jugará su segundo torneo importante con España después del mundial 2006.