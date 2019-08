Ecos de la Euro-2008

“Turquía jugó como esperaba. Son un equipo atrevido y nos sorprendieron”, dijo el técnico Luiz Felipe Scolari tras el partido que ganó 2-0. “En los años que llevo entrenando a Portugal, por fin dimos la demostración que esperaba. Estamos en el camino correcto, ganamos”, agregó.



* El seleccionador de República Checa, Karel Brückner, consideró que su equipo tuvo “un debut perfecto”, aunque no jugó “su mejor partido”, en el triunfo 1-0 ante el anfitrión Suiza, en el duelo apertura de la Euro-2008 de fútbol.



“Tengo la satisfacción de haber ganado el primer partido, el más importante. Ahora tenemos los tres puntos, es un debut perfecto, pese a que hicimos un partido mediocre, con muchas faltas”, reconoció el DT checo.



* El ex seleccionador alemán Jürgen Klinsmann se manifestó el viernes deseando buena suerte a la Mannschaft a través de un texto. Alemania enfrenta a Polonia hoy domingo (grupo B). Klinsmann, que tomará las riendas del Bayern Munich en julio, está aún en California, pero envió un largo mensaje de apoyo a su ex selección, pues 15 de los 23 jugadores convocados por su ex ayudante y actual técnico, Joachim Löw, participaron en el Mundial-2006, donde los anfitriones terminaron en tercer puesto.



El atacante italiano Alessandro Del Piero afirmó sentirse más cómodo cuando es alineado en punta, pero precisó en Baden que estaba dispuesto a jugar en cualquier puesto durante la Euro-2008 de fútbol.



“Todo el mundo lo sabe, soy un segundo atacante de punta, es innegable. Yo sólo me preparo a fondo y luego el seleccionador tomará su decisión” sobre los titulares, confió “Alex”.



“Estoy disponible. Puedo jugar en el lugar de “Toto” (Antonio Di Natale, que va por la banda izquierda), pero no me disgustaría tampoco hacerlo detrás de Toni”, acotó el histórico de la Juve.