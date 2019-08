Robben ausente ante Italia

Holanda sufrirá la baja sensible del extremo Arjen Robben, en el debut el lunes ante Italia por una lesión en la ingle.



“Primero que nada, es una desgracia para Arjen; pero también es una pena para el equipo”, dijo el sábado el técnico Marco van Basten, tras la práctica en la que se lesionó el atacante.



Robben estuvo en gran forma durante la preparación para el certamen, en la que conformó una dupla perfecta con su compañero del Real Madrid, Ruud Van Nistelrooy.



Mientras Robben está descartado, el otro extremo, Robin Van Persie, está tratando de recuperarse lo más rápido posible de una molestia muscular para ingresar ante Italia.



Los “Oranje” luego jugarán ante Francia el viernes, y cerrarán ante Rumania por el Grupo C.



El puesto parece estar maldito, ya que Van Basten también perdió para todo el torneo al suplente de Robben, Ryan Babel, por una lesión en el tobillo la semana pasada. No está claro si Robben podrá estar ante Francia.



“Arjen trabajará muy duro para recuperarse.



Esperamos que pueda estar con el equipo más adelante”, aseguró Van Basten.



En el mundial de 2006, Robben y Van Persie fueron los mejores jugadores del equipo holandés, generando constante peligro por ambos extremos. Fuera Robben, se le abre una puerta a Dirk Kuyt, que no es tan rápido pero probó su eficacia en el Liverpool.



La buena noticia del día la dio el volante Wesley Sneijder, que se mostró aparentemente recuperado de una lesión en el tendón. Es nada menos que el encargado de las jugadas de pelota parada.