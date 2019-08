Low confiado ante polacos

El técnico de la selección alemana de fútbol, Joachim Low, dijo que a pesar que Polonia, su rival de hoy en la Euro Austria-Suiza 2008, ha elevado su nivel, los germanos pueden salir con el triunfo si logran imponer su estilo.



El estratega de la escuadra teutona manifestó que desde la pasada Copa del Mundo Alemania 2006 a la fecha, los polacos han ganado en todos los aspectos, por lo que serán una difícil prueba.



“En comparación con 2006, Polonia tiene el día de hoy un equipo mucho más fuerte. Han mejorado y han hecho un gran papel durante la fase de clasificación. Me impresiona el nivel que han demostrado y tienen un juego muy consistente”.



Sin embargo, estableció que si sus pupilos imponen condiciones, tienen posibilidades de salir con el triunfo de la cancha del Estadio Wörthersee, y así obtener sus primeros tres puntos dentro del Grupo B. “Sabemos cuáles son los puntos fuertes del equipo polaco, pero creo que si podemos aplicar lo que sabemos y si somos capaces de dictar el ritmo sobre el terreno de juego, estaremos en condiciones de jugar y hacerlo como sabemos”.



Alemania, que no ha ganado un sólo encuentro “europeo” desde que se coronó en la pasada Eurocopa Inglaterra 1996, mantiene un dominio pleno sobre Polonia, pues jamás ha perdido en los 15 encuentros que han disputado.



Low pondrá en ataque al hispano-alemán Mario Gómez y a Miroslav Klose, nacido en Polonia y que jugará contra su país de origen.



Por parte de Polonia, el optimismo está bajo mínimos, tras haber perdido por lesión al centrocampista ofensivo Jakub Blaszczykowski.



El delantero Ebi Smolarek intentó subir la moral de su equipo. “Ya hemos ganado partidos importantes, ¿por qué no podemos batir a Alemania?”, lanzó el antiguo goleador del Borussia Dortmund.