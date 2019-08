A esquivar al Estelí

La última jornada de la etapa clasificatoria del torneo de fútbol Clausura 2008 de Primera División, presenta como único atractivo la disputa por el primer lugar que se tienen Walter Ferreti y Diriangén, a los que se le presenta la oportunidad de elegir o evadir al temible Real Estelí, que ya es dueño inamovible de la cuarta plaza.



El principio del fin de la ronda clasificatoria dará inicio a las once de la mañana, en el Estadio “Solidaridad” de Somoto. El cuadro local recibe en casa a Deportivo América, duelo en que el técnico Rodríguez lo hará pensando en el rival del repechaje. El otro duelo de esta hora lo protagonizarán Masatepe y Ferreti, encuentro que se realizará en el Estadio “Cacique Diriangén”.



En horas de la tarde, sólo habrá un duelo, y lo protagonizará Diriangén, quien recibe a partir de las tres de la tarde a San Marcos. En verdad son dos partidos los programados, pero extraoficialmente supimos que Bluefields no llegará a Ocotal a su desafío contra los fronterizos.



De ganar Ferreti y Diriangén, como se espera por la calidad y jerarquía que imponen a sus adversarios, el puesto cimero se definirá por la mejor diferencia de goles, y en este departamento la ventaja es para Ferreti. Si se da una combinación de victoria de uno y derrota del otro, habrá una sorpresa.



El ganador del primer puesto enfrentará a Estelí, que no tiene chance para escalar a la tercera posición que ocupa Ocotal.