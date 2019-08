Lakers a enderezar

Boston / AFP

Para el pívot español Pau Gasol, las dos palabras claves que permitirán a su equipo, Los Ángeles Lakers, ganar el partido del domingo ante Boston Celtics, por la final de la NBA, son: confianza y agresividad.



El gigante catalán, adquirido como refuerzo por los Lakers a mediados de temporada, aseguró este sábado que los Lakers no jugaron a su nivel acostumbrado en el partido del jueves, que perdieron 98-88, lo que permitió a Boston salir delante en la serie de siete juegos por el título de Liga.



“Creo que si jugamos a nuestro nivel habitual podemos ganar.



En el primer partido fallamos mucho, no rotamos el balón y estuvimos flojos en los rebotes, y así y todo lo perdimos por poco”, añadió Gasol. Todavía sudando copiosamente por la intensa práctica a la que Phil Jackson sometió a su equipo en la mañana del sábado, Gasol indicó que en lo personal debe jugar “con más agresividad” ante la marca que le realizarán los hombres altos de Boston.



En el mismo tono de Gasol se expresaron también el superastro Kobe Bryant y el técnico Phil Jackson. “No estuvimos en nuestra mejor noche. Nos faltó la garra que tuvimos contra Utah, donde el juego físico fue la nota”, indicó Bryant.



Kobe fue el mejor anotador de los Lakers, con 24 puntos, pero encestó sólo 9 de 26 tiros de campo, algo que debe mejorar si los Lakers quieren empatar la Serie. “Debo hacer par de cosas en mi mecánica de tiro. El jueves no estuve bien”, reconoció.



Para Phil Jackson la solución de los Lakers también pasa por un mejor desempeño de Kobe y una mayor agresividad de su equipo. “Kobe debe de ser el jugador indetenible que ha sido hasta ahora, pero el resto del equipo tiene que apoyarlo siendo más agresivo”, indicó el Gurú del básquetbol.



Jackson ha llevado a los Lakers a tres campeonatos (2000 a 2002), y está empatado con el legendario ex entrenador de Boston, Red Auerbach, en cantidad de títulos ganados, ambos con 9. Los Lakers del primer partido no fueron el mismo equipo arrollador que terminó en primer lugar de la Conferencia Oeste en la temporada regular, ni el que aplastó en los playoffs a Denver Nuggets, Utah Jazz y los ex campeones San Antonio Spurs camino de esta final.



La noche del jueves tiraron para un 41.6 por ciento (32 canastas en 77 intentos) y encestaron sólo tres de 14 triples, además de haber sido superados ampliamente en los rebotes con 33 capturas por 46 Boston.



Para Gasol y el resto de sus compañeros, el objetivo es ganar uno de los dos partidos en Boston, para regresar a Los Ángeles en mejor posición.



La lesión del alero Paul Pierce podría ser un factor que ayude a los Lakers el domingo, pero al decir de Gasol, el equipo no puede depender de cosas como esas.



“No dependemos de sus molestias o de que ellos estén bien o no. Dependemos de nosotros mismos, de que juguemos como solemos hacerlo”, apuntó el catalán.