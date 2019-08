El Clásico femenino de fútbol

Hoy continúa el Campeonato Nacional de Fútbol Femenino, en su primera vuelta, jornada que trae como gran aperitivo el duelo entre universitarias.



Las chicas de la UAM reciben a su bestia negra UNAN-Managua, que llega más fuerte con Modesta Rojas como abanderada del gol.



Este clásico duelo femenil iniciará a las once de la mañana en la cancha de la Universidad Americana. En la cancha del Thomás Cranshaw las muchachas del Deportivo Kol-8 harán honores al Deportivo Matagalpa, duelo programado para las once de la mañana.



Completan el cuarteto de partidos el duelo entre colistas Real Sultana, que recibe la visita de All Star; este partido se hará en la cancha del Interna de Granada.



Cierran jornada el feroz encuentro entre Diriangén, recibiendo a las muchachas del CUUN-León. El juego comenzará a la una de la tarde.



UNAN-Managua lidera la tabla con nueve puntos; Kol-8 y UAM suman cinco unidades cada uno.



Le escoltan CUUN-León y Diriangén con cuatro puntos. Modesta Rojas de la UNAN encabeza a las goleadoras con ocho dianas.