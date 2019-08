¿Será definitivo?

Floyd Mayweather Jr. anunció nuevamente su retiro del boxeo, argumentando que ya no siente la pasión necesaria para seguir peleando.



Mayweather, campeón invicto del peso welter del Consejo Mundial de Boxeo, hizo el anuncio el viernes en una carta a un grupo selecto de la prensa. El púgil de 31 años no pelea desde que venció a Ricky Hatton en diciembre, pero tenía previsto un combate contra Oscar de la Hoya en septiembre.



La primera pelea

Mayweather-De la Hoya fue la más lucrativa en la historia del boxeo. Mayweather (39-0, 25 nocauts) ganó ese combate por decisión.



“Fue una decisión difícil de tomar, ya que el boxeo es lo único que he hecho desde que era un niño”, dijo Mayweather, hijo y sobrino de tres de los principales entrenadores del pugilismo. “Sin embargo, estos últimos años han sido extremadamente difíciles para encontrar el deseo y la alegría para seguir en el deporte”.



Mayweather agregó que ha seguido boxeando después de cada uno de sus dos últimos combates, pero su carta describe sombríamente sus razones para “retirarse permanentemente del boxeo”.



“Amo competir y ganar, y también quería continuar mi carrera por los aficionados, sabiendo que estaban ahí para mí y gozando viéndome pelear”, dijo Mayweather. “Sin embargo, luego de muchas noches sin dormir y de una búsqueda interna intensa, me di cuenta que ya no podía más basar mi decisión en nada sino en mi propia felicidad personal, lo cual ya no podía encontrar”.



Aunque supuestamente ganó más de 50 millones de dólares en total por su victoria por decisión dividida sobre De La Hoya, y un triunfo por nocaut sobre Hatton, Mayweather se ha visto mucho más interesado en los últimos 18 meses por ser una celebridad que por ser un pugilista.



Ha aparecido en el programa de televisión “Dancing With the Stars”, ha trabajado en su compañía discográfica y participó este año en una coreografía sobre un ring de lucha con “Big Show” --de 200 kilogramos-- en WestleMania, en Orlando.



También ganó una gran cantidad de aficionados a través de dos apariciones cortas en programas de realidad simulada de la televisora HBO, detallando la excéntrica dinámica familiar del clan

Mayweather.



“Lamento tener que dejar el deporte en este momento, sabiendo que aún tengo mis habilidades dadas por Dios para tener éxito, y pagos multimillonarios futuros por delante, incluida una pelea a la vuelta de la esquina”, señaló Mayweather.