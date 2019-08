Stanley, explosivo

Cada vez que Stanley Loáisiga llegó a la caja de bateo el fin de semana, los aficionados se pusieron de pie y dirigieron las miradas a las verjas del right field. En cada “swing” ponía la pelota en órbita, y ayer no defraudó. Fueron tres pelotas que se fueron lejos, para comandar la ofensiva del Matagalpa en su nocaut 13x2 sobre el Chinandega.



Stanley bateó tres jonrones y remolcó 4 carreras en Matagalpa, para sumarse al selecto grupo de peloteros de jonrones múltiples, e igualando con Sandor Guido, como los únicos de tres jonrones con bates de madera en la etapa moderna de la Primera División.



Ese trío de cuadrangulares culminó un espectacular fin de semana del zurdo, quien en el arranque de la Segunda Vuelta conectó 6 jonrones entre sus siete hits en 11 turnos conseguidos en tres partidos, en los que anotó 8 carreras y remolcó 8, para un espectacular .636 de porcentaje, además de empatar el liderato de jonrones con su compañero Justo Rivas, quien bateó de 3-3 con dos infields hits.



Loáisiga le bateó dos jonrones a Olman Rostrán (2-2), uno en el primer inning con Eddy Talavera en circulación, y otro solitario en el segundo. Olman lo golpeó en el cuarto inning, y en el quinto le dio la bienvenida a Melvin Castillo con su tercer jonrón del partido.



Otro que jonroneó en el partido fue Yáder Hodgson, con dos a bordo en el cuarto episodio.



Matagalpa descifró a cuanto lanzador enfrentó. A Rostrán le anotaron ocho carreras, cuatro en el primer episodio, dos por el jonrón de Stanley y otras empujadas por Freddy Chévez y Juan Blandón. Le anotaron una en el segundo, y tres de las siete que marcó Matagalpa en el violento cuarto episodio.



En ese inning, Matagalpa llenó las bases con un out. Wilmer Mejía relevó y fue recibido por doble de Avellán, productor de dos carreras, infield hit empujador de Justo, el jonrón de tres anotaciones de Hodgson, más triple productor de Juan Gabriel López. La última carrera norteña fue el tercer jonrón de Stanley.



Freddy Corea (1-0) debutó con Matagalpa y se llevó la decisión lanzando cinco innings, en los que permitió 7 hits, dos carreras limpias, ponchó a dos y dio un boleto. Las carreras se las anotaron en el segundo episodio por doble empujador de Juan Carlos González y sencillo de Ángel Enrique Romero.



Chinandega bateó cuatro hits seguidos para anotar dos carreras y poner el partido 4x2. Pero el veterano lanzador se las arregló para dominar en las situaciones críticas, contando con buen apoyo de la defensa, que realizó dos dobles matanzas. Wilfredo Amador lanzó los dos últimos episodios, mientras Luis Soto cerraba el juego por Chinandega, que ha perdido dos juegos en esta fase.



En el partido, Esteban Ramírez se fue de 3-1 y bajó su promedio de bateo a .506, como líder, mientras Justo Rivas, al batear de 3-3, se instaló en el subliderato con .445, seguido de Hodgson, con .430.



Stanley Loásiga batea .367 en el torneo.