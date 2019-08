Holmann decide

El primer jonrón de Mario Holmann en la temporada regular, llegó cuando menos se esperaba. Se jugaba el cierre del décimo inning y con dos outs, los aficionados se acomodaban para continuar con el extra-inning.



Sin embargo, un envío rápido de José Luis Sáenz fue descifrado por el zurdo, quien sintió que el impacto fue suficiente para que la pelota viajara; y se quedó en el plato observando la trayectoria de la pelota, que superó la barda del right field.



El Bóer le ganó 8x7 al Granada en diez innings, para su tercer triunfo seguido en la segunda vuelta, pero fue inesperado, y le dio alivio a Julio Sánchez, ya que se aseguró un partido que ganaba fácil desde la primera mitad y que casi se le escapa de las manos, ante un insistente equipo granadino.



Por segunda ocasión consecutiva, la Tribu descifró a Diego Sandino, quien estuvo en la lista de candidatos al triunfo, pero no tuvo decisión. Le anotó una carrera en el segundo inning por dobles de Edgard Montiel y Ramón Flores. En el tercero le cayeron con rally de cuatro anotaciones, en la que hubo costosos errores mentales.



Sencillo de Holmann, golpe a Isaac Martínez y boleto a Edgard López, pusieron en jaque a Diego.



Con las bases llenas sin out, Vega roleteó a segunda, pero Cardoze vaciló por el sitio donde concretar el doble play y sólo sacó un out. Sotelo recibió base intencional; Sandor roleteó a la inicial y lo que pudo ser el tercer out, entregó la tercera carrera.



Después llegó lo peor, ya que Montiel respondió con doble productor de dos más.



Granada descontó una carrera en el cuarto inning por doble empujador de Cardoze, quien luego no pudo anotar sobre rola de hit de Lenín Aragón sobre el cojín de segunda.



Juan Serrano apareció en la colina y el Bóer le marcó dos carreras más en el cierre del cuarto, para tener ventaja 7x1.



Romualdo Caballero tiró para 4 hits y una carrera en seis episodios. En el séptimo llegaron los relevos y los tiburones se metieron en la pelea anotando cinco carreras.



En ese episodio, en que subieron a la colina cuatro lanzadores, Granada recibió cuatro bases por bolas, las que combinó con tres hits. De las carreras, dos fueron por bases por bolas con casa llena, y Lenín Aragón empujó dos con sencillo.



Granada empató inesperadamente en el octavo episodio, cuando con dos outs, Domingo Álvarez recibió base por bolas.



Seguidamente anotó por infield hit de Marvin Garay, combinado con error de Edgard López en tiro a la inicial. Dos innings después decidió Holmann.



Ganó el relevista Ismael López, quien tiró el décimo episodio; y perdió José Luis Sáenz, quien lanzaba desde el octavo.