Ferreti temeroso

El Estadio “Cacique Diriangén” fue testigo de la discreta presentación del Ferreti, que salió al terreno de juego para disputar el último duelo clasificatorio, pensando en evitar al Estelí, y sutilmente entregó los puntos a su débil rival Masatepe, quien lo venció 1-0 con anotación de Germán Umaña a los 66 minutos.



Esta inesperada derrota de los rojinegros de la capital, los relega hasta la tercera posición y los obliga a disputar el boleto a la final contra el cuadro revelación del torneo: el Deportivo Ocotal.



Diriangén demostró no sólo el amor a la camiseta, sino su profesionalismo, y que los partidos se deben disputar con igual importancia.



Así, derrotó 3-1 a San Marcos. Diriangén abrió la cuenta a los seis minutos por intermedio de Roberto Chanampe. Ismael Reyes anotó a los 88 y David Solórzano a los 90, para confirmar en la cima a los diriambinos, asegurando par de duelos ante su archirival Real Estelí.



San Marcos logró empatar transitoriamente el duelo a los 24 minutos por anotación del argentino Batista Alfredo.



Tal y como lo anunciamos ayer, el equipo Bluefields no se presentó a su compromiso con Ocotal, que valió para que le otorgaran los tres puntos a los ocotaleños, dejándolo con 38 unidades y tendrá que verse las caras con el Ferreti.



En el Estadio “Solidaridad” de Somoto, Real Madriz terminó de certificar la pobre campaña de los capitalinos del Deportivo América, y con par de anotaciones de Miguel Sánchez, a los 11 y 84 minutos, lo derrotó 2-1.



El tanto del honor por los americanistas lo consiguió el hondureño Jorge Martínez al minuto 26.



Este resultado condena a los “diablos rojos” a la novena posición, esperando al segundo puesto del Campeonato de Segunda División que podría ser Xilotepelt o VCP, para disputar su permanencia en el máximo nivel.



Las dos anotaciones de Sánchez fueron las primeras en el Clausura, ya que no anotaba desde al 11 de noviembre de 2007.



Los cuatro clasificados son Diriangén (39 puntos), Ocotal (38), Ferreti (36) y Real Estelí (35 tantos). La semifinal se jugará cruzada primero versus cuatro y segundo contra tercero.



Las llaves de la semifinal son Diriangén-Estelí y Ocotal-Ferreti. Los dos primeros lugares deciden dónde jugarán; la semifinal dará inició el próximo domingo en Estelí y en el Olímpico del IND.