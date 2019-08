Italia, actual campeón del mundo, y Holanda, libran el lunes en Berna el primer gran duelo de la Euro-2008 de fútbol, en partido del grupo C, el de la muerte, que enfrentará a dos equipos aspirantes al título que se presentan con bajas importantes.



A la baja definitiva para el torneo del italiano Fabio Cannavaro y del holandés Ryan Babel, quienes al final no fueron incluidos en la lista de 23 convocados, se une la ausencia para este duelo de los delanteros “naranjas” Arjen Robben y Robbie Van Persie.



Robben se lesionó en un aductor durante el entrenamiento del sábado por la mañana, y Van Persie está corto de forma porque se recupera de la elongación de un muslo.



“Evidentemente es un golpe duro para el equipo, porque en la misma posición que Robben tuvimos que deplorar la baja de Babel”, lamentó el seleccionador Marco van Basten.



Pero la gran preocupación de Van Basten es encontrar centrocampistas defensivos de garantías, tras las ausencias de Marc van Bommel, quien se niega a jugar con el técnico desde el Mundial de 2006, y Clarence Seedorf, también desavenido con el seleccionador.



“La verdad es que lo que más dolores de cabeza me da, es seleccionar los centrocampistas defensivos”, admite Van Basten.



Los italianos, por su parte, acuden motivados por buscar un segundo título europeo, después de haber ganado el primero hace 40 años (en 1968), y por continuar su dominio tras el Mundial 2006.



“Vine aquí para ganar. Quiero levantar esta Copa también”, aseguró el centrocampista Andrea Pirlo.



“Perdimos mucho con la baja de Fabio Cannavaro. Pero tenemos la misma determinación que en el Mundial de Alemania, y una motivación suplementaria: hace 40 años que Italia no gana la Eurocopa. Es hora de llevar a casa este trofeo”, añadió.



La ausencia de Cannavaro será remendada con el dúo de centrales Barzagli-Materazzi. El primero siempre se vio protegido por la presencia de Cannavaro, mientras que el estado de forma del segundo deja mucho que desear.



El delantero holandés Ruud Van Nistelrooy será la principal amenaza de estos dos hombres, pero el atacante del Real Madrid no se fía de una Italia con bajas.



“Nosotros gastamos toda la energía en el ataque, y ellos defienden el 0-0 y después te marcan en el minuto 80, y te dicen ‘arrivederci’ (hasta la vista)”, indicó el delantero.



“No somos un equipo que juegue al contragolpe, pero contra Italia habrá que pensar en defenderse”, advirtió Weley Sneijder, quien teme a la línea de ataque italiana compuesta por Luca Toni, máximo goleador de la Bundesliga, y dos extremos muy vivos, Mauro Camoranesi y Toto Di Natale.



Los italianos tienen la ventaja psicológica de su dominio en los enfrentamientos anteriores, con seis victorias y dos empates desde 1978, incluido el triunfo por penales en semifinales de la Eurocopa-2000 en Holanda, pese a que los azzurri jugaron casi todo el partido con diez hombres.



Equipos probables:

Holanda: Van der Sar (cap.) - Ooijer, Heitinga, Mathysen, Van Bronckhorst - De Jong, Engelaar - Sneijder, Van der Vaart, Affelay o Kuyt - Van Nistelrooy. Seleccionador: Marco van Basten.



Italia: Buffon (cap.) - Panucci, Barzagli, Materazzi, Zambrotta - Gattuso, Pirlo, De Rossi - Camoranesi, Toni, Di Natale. Seleccionador: Roberto Donadoni.