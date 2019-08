Galos están confiados

El partido entre Francia y Rumania, el lunes en Zurich, enfrentará en el llamado Grupo de la Muerte de la Euro, al favorito para llevarse el primer puesto de la llave C y al equipo más flojo en apariencia, en un cuarteto completado por Italia y Holanda.



Doce de los dieciséis seleccionadores de la Euro ven a Francia favorita al título, conducida por sus nuevas estrellas: Franck Ribéry y Karim Benzema; aunque la realidad es más compleja.



Prueba de las dudas existentes es el cambio de las declaraciones del defensa William Gallas, que se mostraba confiado el 25 de mayo (“Este equipo de Francia lo veo bien”) y menos seguro el 3 de junio tras el último partido de preparación (“Hará falta más comunicación en el plano defensivo y también que todo el grupo defienda junto”).



Además, Francia tiene ausencias importantes respecto al equipo que fue subcampeón del mundo, ya que no estará Zinedine Zidane, el “magnífico” del Mundial 1998, el “maldito” del Mondial-2006.



Además, Patrick Vieira, el muro defensivo del centro del campo de los Bleus, se recupera de un desgarre muscular.



Esa situación hace recordar otro problema muscular, el de Zidane en el Mundial de 2002, cuando Francia fue eliminada en la primera fase sin marcar ningún gol. Vieira no jugará contra Rumania y el técnico francés, Raymond Doménech, se da de plazo hasta el lunes para decidir si mantiene al jugador de origen senegalés (105 selecciones) el resto de la Euro-2008. Además, está la duda de Thierry Henry, quien se recupera de golpes recibidos, por lo que Domenech podría alinear en ataque al dúo Anelka-Benzema.



Mientras todo el mundo está pendiente de Francia, Holanda e Italia, los rumanos saben que estar lejos de los proyectores les puede permitir dar la sorpresa.



Rumania terminó en el primer puesto de su grupo de clasificación, delante de Holanda, un equipo al que ganaron (1-0) y con el que empataron (0-0) en las eliminatorias. Este menosprecio a las posibilidades rumanas en el “Grupo de la Muerte”, es una fuente de “motivación”, según el técnico Victor Piturca.



Adrian Mutu, su mejor delantero, confió a su compañero de la Fiorentina, el portero suplente de la selección francesa Sébastien Frey, que espera “dar la sorpresa en la Eurocopa”. Francia, Italia y Holanda están avisados.



Los equipos probables:

Rumania: Lobont - Contra, Tamas, Goian, Rat - Codrea, Radoi, Chivu (cap.) - F. Petre, Marica o M. Niculae, Mutu. Seleccionador: Victor Piturca.



Francia: Coupet - Sagnol, Thuram (cap.), Gallas, Abidal - Ribéry, Makelele, Toulalan, Malouda - Anelka, Benzema. Seleccionador: Raymond Domenech.