“El presente es lo que cuenta”

“Las estadísticas están bien para los libros, pero en el campo de juego lo que cuenta es el presente”, afirmó el domingo el seleccionador de Italia, Roberto Donadoni, antes del partido en Berna ante Holanda, que no vence a los azzurri hace 30 años.



“Es normal que se espere mucho de nosotros, porque la gente piensa que vamos a ganar. Pero no es tan simple”, aseguró el ex volante del AC Milan.



“Como jugador gané la Liga de Campeones, y sé hasta qué punto es difícil ganar de un año al otro. Y con una selección las cosas son más difíciles, porque no se puede trabajar constantemente”, dijo Donadoni. “Es verdad que puedo elegir a los mejores jugadores, pero eso no es garantía de nada”, añadió.



Sobre la racha invicta frente a Holanda que data de 30 años, el seleccionador azzurri prefirió mantenerse cauto.



“Las estadísticas están bien para los libros, pero en el campo de juego lo que cuenta es el presente. Las conocemos, pero no vamos a ganar porque sabemos que ellos no nos ganan hace 30 años”, sostuvo el ex internacional.



“Sabemos que va a ser un partido difícil, que nos va a poner en problemas, con todo su potencial técnico y físico”, concluyó Donadoni.