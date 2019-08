Aragonés espera goles

“Es difícil que España se vaya de un partido sin haber marcado, pero Rusia mete nueve ‘tíos’ detrás del balón”, dijo el preparador madrileño en relación al sistema que utiliza Guus Hiddink, y que podría complicar la victoria de la selección española en su estreno del próximo martes.



Aragonés, “satisfecho” de los ensayos previos al viaje a Austria, aclaró algunas dudas sobre los jugadores que han sido protagonistas por las lesiones durante la semana, y señaló que espera contar con Andrés Iniesta, al igual que con los goles de David Villa.



“Iniesta está más débil que los demás por lo de su cólico, o lo que fuera, y es lógico; pero yo espero que llegue a tiempo para el primer partido. Ya lo dije que era fundamental”, agregó el “‘Sabio de Hortaleza”, quien indicó que el regreso de Villa supone contar con más gol.



“Además de un delantero de referencia, que es Torres, vamos a contar con otro que tiene gol, y al que vamos a decir que baje a funciones en la media. Eso exigirá un esfuerzo complementario. Si todos trabajamos bien no tenemos por qué perder fuerza ahí. Un pasador que trabaje y llegue (Villa) siempre nos vendrá bien, pero no hay que descartar otras opciones”, manifestó.



“Senna puede ser titular”



En cuanto al once inicial que salga para el debut ante Rusia, Aragonés aseguró que “hay muy buena gente para el centro del campo; pero, sí, Marcos Senna puede ser titular”. El del Villarreal acompañaría en la zona ancha a Xavi, y Silva e Iniesta por las bandas.



Por otro lado, Aragonés dio alguna de las claves para poder derrotar a Rusia. “Está comprobado que los partidos se ganan defendiendo bien y contraatacando muy rápido. Nosotros no tenemos una defensa como la de Italia, ni creo que vayamos a tenerla nunca, pero hemos mejorado en ese aspecto”, dijo.



“Rusia es un buen equipo: veloz al contragolpe y está en buena forma. Pero nosotros tenemos que llegar, adueñarnos del balón como sabemos hacerlo y que lo movamos con velocidad”, terminó el seleccionador español que ayer vio a Portugal y afirmó que “tiene un equipazo”.