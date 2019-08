Halladay recupera

Roy Halladay ganó su cuarto juego consecutivo al ganar los Azulejos de Toronto 5x4 sobre los Orioles de Baltimore, para romper una racha de cuatro partidos.



Halladay (8-5) ponchó a siete adversarios en 7.2 episodios, mientras Vernon Wells conectaba su sexto jonrón y B.J. Ryan salvó su juego 18. Luke Scott bateó dos jonrones por Baltimore.



Joba Chamberlain realizó su segunda apertura con los Yanquis, y no tuvo decisión en el juego que le ganaron 6x3 a Kansas City. Chamberlain lanzó para 5 hits, 3 carreras y 5 ponches en 4.1 episodios. Ganó Dan Giese (1-1) con salvado de Mariano Rivera (16). Bobby Abreu bateó su octavo jonrón y produjo 3 carreras; en tanto Jason Giambi bateó su jonrón 14. José Guillén (10) jonroneó por Kansas.



Justin Masterson (3-0) se convirtió en el primer lanzador que no pierde en sus primeras cuatro aperturas en el Fenway Park, donde los Medias Rojas vencieron 2x1 a los Marineros gracias al jonrón de J.D. Drew (8). Jonathan Papelbon salvó su juego 18.



Medias Blancas derrotó 12x2 a Minnesota, con pitcheo de 7 innings y 9 ponches de Gavin Floyd (7-3), y jonrones de Nick Swisher (6) y Alexei Ramírez (4).



Hanley Ramírez (14) bateó dos jonrones y empujó 4 carreras para colaborar a la victoria del debutante Ryan Tucker (1-0), en el partido que los Marlins le ganaron 9x2 a los Rojos de Cincinnati.



Tucker debutó en las Mayores tirando en cinco innings para dos hits, una carrera y 6 de los 14 ponches que le propinaron a los Rojos, quienes vieron a Ken Griffey batear de 1-0 y con dos boletos, ansioso por conectar el jonrón 600 de su carrera. Corey Patterson (5) jonroneó por Cincinnati.



Lance Berkman (18) conectó un inmenso jonrón de 460 pies, el tercero más largo que se conecta en el Minute Maid Park, pero no impidió que los Cardenales de San Luis vencieran 5x4 a los Astros de Houston.



Ganó Kyle Lohse (7-2) y perdió Wandy Rodríguez (2-2), quien hizo un buen trabajo; pero dos errores se combinaron para que le anotaran 5 carreras sucias en el séptimo episodio.



Los Padres, con cuatro carreras en el octavo inning, derrotaron 8x6 a los Mets. Milwaukee venció 3x2 a los Rockies; los Gigantes 6x3 a Washington, con el segundo triunfo de Barry Zito (2-9); los Piratas se impusieron 6x4 a Arizona, obviando dos jonrones de Mark Reynolds (13).



Ryan Howard bateó tres dobles y empujó 4 carreras en el triunfo de los Filis 6x3 sobre los Bravos, para barrerles la Serie de tres juegos. Detroit venció 5x2 a Cleveland.



Texas, con jonrones de David Murphy (8), Germán Durán (2) y Ramón Vázquez (3), venció 6x3 a Tampa. Ganó Doug Mathis (2-1). Jonrón de Mark Ellis con las bases llenas en el cierre del inning 12, le dio la victoria a los Atléticos 7x3 sobre los Angels de Anaheim.