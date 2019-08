Xilotepelt pega primero

Anotaciones de Carlos Suazo a los 46 minutos, y de Roberto Vanegas a los 65, encarrilaron el triunfo al Xilotepelt 2-1 sobre el VCP-Chinandega, en el partido de ida de la final del torneo de Clausura del Campeonato Nacional de Fútbol de Segunda División.



El Xilotepelt mostró al fin las garras y derrotó en el terreno de juego al hasta ayer inmaculado VCP-Chinandega, que dejó en 38 su racha sin conocer la derrota en el rectángulo.



La escuadra jinotepina sacó provecho a la expulsión del delantero Adrián Morales, quien había puesto adelante al VCP a los 32 minutos de la primera parte; pero una actitud antideportiva del ariete chinandegano afectó a los chinandeganos, quienes no pudieron frenar las constantes embestidas de los locales.



Fue en ese empuje que los del Xilotepelt le dieron la vuelta a la pizarra. Iniciando el tiempo complementario, Suazo lo empató, y a los 65 Vanegas lo sentenció con un gol de gran factura.



VCP buscó la paridad, pero en los minutos finales no pudo anotar ante un equipo bien plantado y con ventaja numérica, y de esa forma vio caer la racha y se puso atrás en la final del Clausura 2008, la que se resolverá el domingo en la vuelta, que de ganar Xilotepelt, forzará la gran final contra el VCP, monarca del Apertura. Pero si los occidentales le dan vuelta al marcador todo habrá terminado.



Al VCP no sólo le expulsaron a Morales, sino que también al estratega Eduardo Alonso. El árbitro del partido fue el cuestionado William Reyes, cuyo trabajo en el arbitraje nacional ha venido siendo cuestionado.