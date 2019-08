Holanda humilla a Italia y Rumania amarga a Francia

Holanda humilló al campeón mundial Italia con una contundente goleada 3-0, hoy en Berna y se hizo dueño del llamado 'grupo de la muerte' (C) de la Eurocopa-2008 de fútbol, tras el empate sin goles de la impotente Francia frente a Rumania, en Zúrich.



Los goles de la llamada 'Naranja Mecánica' fueron anotados por el centrodelantero Ruud Van Nistelrooy (26), el mediocampista ofensivo Wesley Sneijder (31) y el volante Giovanni Van Bronckhorst (79), la figura del partido.



Inesperadamente, al cierre de la primera jornada de la llave más dura del torneo de Suiza y Austria, el campeón mundial Italia y el subcampeón, Francia, han quedado en situación de debilidad.



Por ahora, Holanda manda con tres puntos y una buena diferencia de gol, mientras que franceses y rumanos comparten el segundo escalón con una unidades. Los azzurri cierra en blanco.



En la segunda jornada de la zona, el viernes, Italia se verá la cara con Rumania en Zúrich, mientras que Francia deberá limpiar su imagen ante Holanda, en Berna.



Si bien aún falta mucho, las últimas especulaciones hablan sobre una nueva final del Mundial-2006, pero por un boleto en cuartos de final del Europeo. Eso principalmente por la exhibición de la 'Naranja Mecánica', sin duda mejor equipo del torneo hasta ahora.



"No nos dejamos ganar por la eurofria. Todavía no ganamos nada. El peligro sería creer eso, porque nuestro objetivo es la final, llegar a ella y ganarla", aseguró Sneijder.



Pese a contar con la sensible baja de su punta estrella Arjen Robben, lesionado, Holanda no tuvo problemas para llegar al arco de Gianluigi Buffon, que la pasó mal en el primer tiempo y pudo haberse ido al vestuario con algún tanto más en sus redes.



Esa promesa se cumplió en la segunda etapa, aunque el 3-0 pareció chico.



Los holandeses, que cortaron una racha negra de 30 años sin triunfos frente a los italianos (2-1 en Argentina-1978), vengando sobre todo la eliminación en semifinales de 'su' Eurocopa-2000, se han afirmado este lunes como candidatos al título que defiende Grecia.



El equipo de Marco Van Basten jugó sin complejos ante el campeón del mundo y por momentos dio una buena exhibición de fútbol, a imagen del segundo gol, anotado por el volante del Real Madrid Sneijder, tras un contrataque fulminante iniciado por Giovanni Van Bronckhorst y seguido por Dirk Kuyt.



Esa jugada tal vez pudo haber cambiado el partido, porque Bronckhorst despejó en la línea una pelota con destino de gol, tras un córner, y enseguida emprendió un contraataque que terminó de hundir a la formación de Roberto Donadoni.



"El partido empezó mal para nosotros y terminó peor, pero ya es historia. Cometimos errores y lo pagamos caro, pero ahora tenemos que concentrarnos en nuestro próximo partido ante Rumania que será decisivo", dijo Donadoni.



En Zúrich, Francia, uno de los firmes candidato al título europeo, defraudó al mostrarse impotente ante Rumania y tuvo que conformarse con un magro 0-0 contra el rival más débil en los papeles del 'grupo de la muerte'.



El equipo de Raymond Domenech llevó la iniciativa del partido desde el arranque, aunque jamás mostró claridad ni ideas para quebrar a la defensa rumana.



"Sabíamos que era un grupo complicado, este equipo de Rumania no está acá para darles placer a los otros. Desde el inicio dije que era un grupo complicado que se iba a definir por nada, por diferencia de gol, un golcito, lo sabemos desde el principio", afirmó Domenecha.



La falta de Patrick Vieira, quien finalmente fue retenido en la lista de 23 tras una semana de incertidumbre por su desgarro en el muslo izquierdo, se notó en la distribución de un elenco que ya no tiene a su conductor maestro, Zinedine Zidane.



Su sucesor, Franck Ribery, no pudo conectar bien con la dupla de ataque Karim Benzema-Nicolas Anelka, poco asistida y con la pólvora mojada.