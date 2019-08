Ecos de la Euro-2008

Agencias.-

VIEIRA SIGUE.- El capitán Patrick Vieira continuará en el plantel de Francia que juega la Euro pese a un desgarro, se anunció el lunes. El volante no fue titular ante Rumania, pero ha mejorado de la molestia y podría jugar ante Holanda el viernes o en su efecto el próximo domingo, por el Grupo C. Mathieu Flamini, convocado de urgencia luego de que el capitán abandonara dolorido la práctica el 30 de mayo, regresa a casa.





SIN CAPITAN.- El capitán de Polonia Maciej Zurawski no jugará los dos próximos partidos de la primera fase de la Euro a causa una lesión en el quádriceps derecho. El médico del plantel Jerzy Grzywocz dijo el lunes que el delantero fue sometido a una ecografía en Viena, después de lesionarse en la derrota 2-0 ante Alemania el domingo, en la primera jornada del Grupo B. Los resultados del estudio ''lo marginan de los próximos dos partidos'', dijo Grzywocz. Además, el volante Mariusz Lewandowski padece un golpe en el tobillo izquierdo, pero el médico confirmó que no tendrá problemas para jugar ante los austríacos.





SUEÑO DESTRUIDO.- "Mi sueño está destruido, debo confesar que he llorado mucho desde hace dos días", confesó este lunes delante de la prensa un Alex Frei al borde de las lágrimas después de su lesión en una rodilla el sábado en el partido de inauguración contra los checos. Después de una temporada marcada por dos operaciones en la cadera y en una pantorrilla, el suizo había recuperado su mejor nivel. "No estoy lejos de pensar que mis primeros 43 minutos del sábado fueron los mejores que he disputado con el equipo de Suiza", se lamentó. "No dejo de ver la imagen de mi choque con Grygera. No puedo hacer ningún reproche al defensa checo. Fue la fatalidad", dijo.





"Pero incluso he tenido suerte en mi infortunio: unos milímetros más cerca y habría estado fuera durante seis meses. Siempre se dice que los campeones se levantan. Bien, haré todo por levantarme", lanzó.





BRUCKNER LA ESTRELLA - El veterano seleccionador de la República Checa, Karel Bruckner, de 68 años, nunca ha entrenado fuera de su país, pero es muy querido por sus aficionados y que se presta gustoso a las sesiones de peticiones de autógrafos. En la última sesión de entrenamientos de los checos, en Siefeld, cerca de Innbruck, unos aficionados le pidieron su firma. Brucker metió la mano en un bolsillo de su ropa deportiva y sacó un sobre. Dentro tenía un bolígrafo y tarjetas postales con su foto. Firmó unas 50 y las fue entregando una a una a los aficionados, felices con el detalle del técnico.





GOLOSOS - Mats Broström, jefe de la cocina de la selección de Suecia, asegura que los hombres de Lars Lagerbäck son todos de "buen apetito, sobre todo golosos". El chef también confió que Zlatan Ibrahimovic, atacante estrella de la selección, es uno de los que más come, "debido a su talla" (1,92 m, 84 kg). Los días de partido, Broström prepara siempre el mismo menú, platos clásicos para los deportistas: pastas, carnes y pescado a la parrilla pero "un poco más liviano (que los otros días), sin azúcar".





MUCHOS DETENIDOS.- Más de 200 detenidos en Austria fue el saldo que dejaron los incidentes al margen de los partidos del domingo de la Euro-2008, anunció este lunes un portavoz del ministerio del Interior. Solamente en Klagenfurt (sudoeste), donde Alemania enfrentó a Polonia, hubo más de 140 aficionados detenidos, esencialmente hooligans alemanes que lanzaron cantos xenófobos y antisemitas, según el portavoz Konrad Kogler. Cuatro de ellos siguen demorados este lunes, mientras que el resto ya ha sido liberado, indicó el responsable.