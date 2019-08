España favorita

AP/ INNSBRUCK, Austria



España llega en óptimas condiciones a su debut hoy en la Euro-2008. Rusia no puede decir lo mismo, pero en el banco tiene a un viejo zorro de entrenador que ya le amargó la vida a los ibéricos.



Considerados uno de los grandes favoritos a quedarse con la corona europea que se les niega desde 1964, los españoles jugarán en el Tivoli Neu de Innsbruck por el Grupo D contra los conducidos por el holandés Guus Hiddink, que pese a sufrir la baja de dos jugadores clave parece tener la receta para dar la primera gran sorpresa del torneo.



En el mundial 2002 de Corea-Japón, Hiddink, al mando del conjunto local, eliminó a los españoles, que tenían las de ganar en los cuartos de final.



“De eso hace mucho, apenas recuerdo ese momento. Son equipos distintos, distintos torneos”, afirmó ayer el técnico de Rusia, al ser consultado sobre aquel partido.



Pero “esperamos poder romper esa racha de los favoritos que han estado ganando hasta ahora”, afirmó sobre los triunfos de Alemania y Portugal en el arranque del torneo.



Mientras España tiene un equipo que desborda de talento y le ha escapado a las rachas de lesiones que afectaron a otros seleccionados poderosos, los rusos sufren por las ausencias del goleador Pavel Pogrebnyak, excluido del plantel a causa de una lesión en la rodilla, y del creativo Andrei Arshavin, que carga con una suspensión de dos partidos.



Pero eso no desmoraliza a Hiddink: “Nos hemos preparado para dar mucha oposición. Si bien a mis jugadores les falta experiencia, quiero ver un equipo ruso que intente jugar al fútbol y complicarle la vida a España”.



Pese a que siempre se queda a mitad de camino, nuevamente España está en la consideración de todos para llegar a la final del 29 de junio, más con un invicto de 16 partidos sobre sus espaldas desde noviembre de 2006.



Con Fernando Torres y David Villa --que en total convirtieron 56 goles con sus respectivos equipos la última temporada, siendo la dupla más goleadora de las 16 selecciones de la Euro-- en el ataque, la selección española tiene garantizada la cuota de gol.



“Villa y Torres son muy rápidos, tienen mucha calidad. Será muy difícil que España no anote en un partido”, se ilusiona el técnico Luis Aragonés.



Serán respaldados por un mediocampo talentoso con Xavi Hernández, Andrés Iniesta, David Silva y Marcos Senna, quedando el talentoso Cesc Fábregas relegado a la banca. La defensa parece ser el punto más débil, pero Aragonés quedó conforme con el trabajo realizado en la preparación.



“Está probado que los partidos se ganan defendiendo bien y con contragolpes rápidos. No tenemos una defensa como la de Italia, y tal vez nunca la tengamos, pero hemos mejorado en ese aspecto”, sostuvo el estratega, de 69 años.



En la Euro-2004, también por la fase de grupos, España se impuso 1-0 ante Rusia.



“Por supuesto, España es la favorita, pero no sólo en nuestro grupo sino en el torneo. Pero nos hemos preparado bien. También podemos jugar buen fútbol y ganar”, confía el capitán ruso Sergei Semak.



España jugará ante Suecia cuatro días después y luego cerrará la primera fase ante la campeona Grecia.